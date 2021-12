Em busca de Valesca Popozuda: Bradesco processa cantora, mas não a encontra em nenhum endereço

Valesca Popozuda está sendo processada pelo Bradesco pelo não pagamento de crédito especial utilizado pela cantora, que, segundo o banco, nunca foram quitados. As informações foram reveladas pelo Blog do Anselmo, no Jornal O Globo. O valor cobrado pela instituição financeira é de R$ 40.021,17, total que ainda será atualizado.

Mas não só a cantora não tem apresentado defesa nos autos do processo, como também não tem sido encontrada pelos oficiais de Justiça que tentam cumprir mandado de pagamento e citação expedido pela 7ª Vara Cível Regional do Méier.

Ela já foi procurada em dois endereços. Primeiro, no bairro da Abolição, no Rio de Janeiro, e depois no Recreio dos Bandeirantes. Sem sucesso por parte do banco.

Agora, a peregrinação dos oficiais de Justiça está, a pedido da instituição financeira à Justiça, retornando ao primeiro endereço, onde ela estaria morando, de acordo com recentes publicações na imprensa.