Em busca do novo Mestre do Sabor

Vai começar a disputa de dar água na boca. Nesta quinta-feira (6), às 22h45, tem início a terceira temporada do Mestre do Sabor, reality de gastronomia da Globo apresentado pelos chefs Claude Troisgros e Batista. Amanhã, a atração será exibida no GNT.

Além da dupla, o programa tem no elenco a apresentadora Monique Alfradique e os chefs Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva - que são os mentores das equipes e jurados da atração.

Com direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aída Silva, esta tempora vai selecionar 18 chefs profissionais, que irão mostrar suas habilidades em sete fases da disputa: Prato de Entrada, Na Pressão, Duelos, Repescagem, Na Peneira, Semifinal e Final. Eles estarão divididos em três times, que serão comandados pelos chefs. A final ao vivo, prevista para julho, contará com quatro competidores e o o vencedor levará R$ 250 mil.

No comando da atração desde a primeira temporada, Claude afirma que, a cada edição, a disputa fica ainda mais acirrada por conta da qualidade técnica dos participantes. “Quando falamos de terceira temporada, significa que os competidores que estão entrando no Mestre do Sabor já viram as duas edições anteriores e se preparam, de alguma maneira, considerando o perfil do programa. Eles entram com muita força, sabedoria e treinamento”, avalia. Já Batista diz que o destaque do reality é “a valorização da cozinha brasileira com sofisticação e, ao mesmo tempo, de forma simples”.

A chef Kátia Barbosa pontua o que considera essencial em um bom time de chefs. “Sabor e técnica são fundamentais. Eu costumo dizer que comida é tesão, é amor que você descobre na primeira garfada”, afirma.

O mineiro Leo Paixão analisa sobre o equilíbrio entre a emoção e a competição. “É muito diferente o ambiente da competição e a realidade de uma cozinha. Em Mestre do Sabor, a gente sempre trabalha contra o relógio e muitos processos culinários mais sofisticados precisam de muito tempo. Fico muito entusiasmado com o tanto de coisa legal que tem no programa”.

Rafa Costa e Silva reforça sobre as oportunidades do reality. “Vejo o Mestre do Sabor como uma chance de aprendizado para os participantes e para nós, mestres. Cozinha é compartilhar, dividir, mostrar receitas legais para que outras pessoas também possam fazer em suas casas ou possam só ficar com água na boca”, sugere.