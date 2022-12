Em carta Neymar agradece Tite e brinca: 'Te achava muito chato'

Depois de usar mensagens trocadas com os jogadores para mostrar a tristeza na Seleção Brasileira com a eliminação na Copa do Mundo, o atacante Neymar publicou uma carta aberta na qual agradeceu ao técnico Tite.

A mensagem foi publicada nas redes sociais. Neymar lembrou as disputas com o treinador na época em que jogava no Santos e chegou a brincar "te achava muito chato.

Neymar falou sobre os ensinamentos que Tite passou e lembrou dos momentos bons e ruins na Seleção Brasileira. Após a queda para Croácia, Tite anunciou oficialmente a saída da Seleção. A decisão já estava tomada e comunicada à CBF antes da Copa e aconteceria mesmo em caso de título.

Confira a carta de Neymar