Em carta, Romário manda recado para Neymar: 'Me criticavam pra c...'

Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, o ex-atacante Romário escreveu uma carta como forma de motivação ao atacante Neymar. O material foi publicado no site "The Player's Tribune". O Baixinho mandou forças para o atual camisa 10 e lembrou que era bastante criticado até ser campeão nos Estados Unidos.

"Sei perfeitamente o que você está sentindo. Ah, claro, todo mundo gosta de dizer que o Baixinho é isso, que foi aquilo ou que sou o cara. Mas a verdade, parceiro, é que até 1993 tinha muita gente que falava mal pra c* de mim. Não tô de caô, não. É sério!", escreveu.

Romário explicou também que era criticado pelo seu comportamento fora de campo e pelas declarações que dava, mas afirmou que era o seu jeito de ser.

"Numa boa, faça a sua parte dentro de campo e tente esquecer o resto, todo esse barulho que vem de fora. É o que sempre falo: quem precisa ter boa imagem é aparelho de TV. Continue não dando importância para o que os outros vão comentar sobre você", completou.

Na carta endereçada para Neymar, Romário aproveitou para rejeitar a ideia de que ganhou o tetra sozinho e valorizou o desempenho dos companheiros na campanha.

"Nós enfrentávamos os EUA na casa deles. O jogo estava pesado. Para piorar, o Leonardo foi expulso. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Já imaginou a pressão? Ser eliminado nas oitavas de final, contra os Estados Unidos? Eu podia sentir o calor das críticas, que estavam bem guardadas para uma eventual derrota".

"Então, num lance, fui buscar no meio-campo, pedi a bola e carreguei para o ataque. Os jogadores me cercavam, inclusive o Lalas, um zagueiro gigante, que botava medo em qualquer um (menos em mim). Eu poderia ter chutado para o gol, o ângulo me dava essa condição. Mas eu tomei outra decisão. O Bebeto estava mais bem posicionado, e eu passei a bola para ele - ainda dizem que eu era fominha, é mole?!", completou.

O atacante fez elogios ao momento que Neymar vive no PSG e lembrou da famosa comemoração com Bebeto, na qual o baiano afirmou que amava Romário.

“Você pode não saber, Neymar, porque era muito criança, mas a torcida brasileira lembra do que o Bebeto me disse na comemoração. O Brasil inteiro fez a leitura labial: "EU TE AMO". Depois dessa, já era. Não tinha como deixar o tetra escapar. Faço questão de te contar essa história porque, como você já deve saber, ninguém ganha nada sozinho. Muito menos uma Copa".

"Agora é sua vez, parceiro! Confio em você. Ou melhor, o Brasil confia em você", finalizou.