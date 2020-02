Em casa, Vitória é goleado pelo Palmeiras no Brasileirão feminino

Mais uma goleada. Jogando com uma equipe sub-17 em um torneio de adultos, o Vitória perdeu do Palmeiras por 4x0 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino, nesta quarta-feira (12), dentro do Barradão. É a segunda goleada sofrida. Na abertura, as Leoas levaram 7x0 do Avaí-Kindermann, fora de casa.

Os gols da partida foram marcados por Vitória e Carla, no primeiro tempo, antes de Isabella fechar o placar com dois na etapa complementar.

A imposição física de times com jogadoras mais experientes, caso do Palmeiras, é nítida. O primeiro gol do time alviverde saiu após a equipe paulista fazer pressão na saída de bola das Leoas até a bola sobrar para Vitória, que chutou de fora da área e a goleira Vanessa aceitou. Ela até tentou tirar a bola em cima da linha, mas era tarde demais.

Aos 33 da segunda etapa, Vitória cobrou lateral na esquerda para Ana, que tocou prensado dentro da área e a bola chegou aos pés de Carla Nunes, que aproveitou para ampliar.

O rubro-negro chegou perto de diminuir o placar após uma arrancada de Dudinha, que arriscou de cobertura de fora da área e quase surpreendeu a goleira Vivi. Mas a arqueira do time paulistano conseguiu dar um tapinha na bola, que foi suficiente para desviá-la para a trave. Quase um golaço.

Segundo tempo

O Palmeiras liquidou a fatura na segunda etapa. Após martelar bastante a goleira Vanessa, Isabella conseguiu marcar o seu primeiro gol em cobrança de falta aos 31 minutos. Ela estava de longe e bateu rasteiro. Cheia de jogadoras em sua frente, Vanessa aceitou.

Isabella ainda marcou um golaço que fechou o placar aos 44 minutos. Novamente em cobrança de falta, mas desta vez no alto, sem chance de defesa. Assista aos gols da partida em vídeo no final da matéria.

O Vitória é o lanterna do Brasileirão, sem somar pontos nem fazer gol nos dois primeiros jogos da competição. O rubro-negro volta a campo domingo (16), contra o Minas Icesp, novamente no Barradão.