Em casamento aberto, Bela Gil é vista aos beijos com rapper durante posse de Lula

Bela Gil marcou presença na posse de Lula, em Brasília, no último dia 1. E a filha de Gilberto Gil foi vista aos beijos com o rapper Rael durante show da banda Baiana System, informou o jornal Extra.

A culinarista e apresentadora baiana é casada há mais de dez anos com João Paulo Demasi, pai de seus dois filhos. Eles vivem um relacionamento aberto.

Após os beijos, ela postou uma foto ao lado de Rael. "Só vem carnaval 2023", legendou ela. Os dois também apareceram juntos usando as máscaras distribuídas na apresentação da banda baiana.

Rael, de 39 anos, é rapper, cantor, compositor e produtor. O paulista se lançou na música no início dos anos 2000 fazendo parte do grupo de rap Can KND, mas logo seguiu carreira solo. Em 2016, Rael lançou o disco "Coisas do Meu Imaginário" com participações especiais de Black Alien e Chico César.