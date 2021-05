Em caso raro, mulher dá à luz a 9 gêmeos no Mali

Durante a gravidez, Halima Cisse acreditava estar grávida de 'apenas' 7 bebês. A gestação já era de risco, tanto que ela foi transferida do Mali, onde mora, para um hospital do Marrocos. Durante o parto, a surpresa: surgiram dois gêmeos "extras" e ela deu à luz a nônuplos.

Todo o procedimento foi organizado por meio da cooperação internacional entre os dois países africanos. O Ministério da Saúde do Mali confirmou, nesta terça-feira (4), que as 5 meninas e 4 meninos passam bem.

Em nota, o governo do Mali informou que Cisse esteve por duas semanas internada em um hospital local para acompanhamento dos médicos, mas que no fim de março foi transferida para uma maternidade no Marrocos que se encarregou do procedimento de risco.

"Agradecemos o apoio da família Cisse, voluntários e de todo o povo do Mali", disse a ministra da Saúde, Fanta Siby, em um comunicado. "Damos os parabéns às equipes médicas do Mali e do Marrocos cujo profissionalismo fez com que o resultado desta gravidez fosse tão feliz."

A nova mãe e seus bebês devem voltar para casa apenas em algumas semanas.

Casos de nônuplos

Halima não é a primeira mulher a ter nove filhos de uma vez. Porém, das outras vezes os partos sempre vieram acompanhados de problemas de saúde.

Em 1971, Geraldine Brodrick, de 29 anos, teve 9 bebês num hospital da Austrália - dois deles nasceram já sem vida, e os demais acabaram morrendo no decorrer de uma semana, segundo registro da época do jornal "The New York Times".

Houve ainda um nascimento de nônuplos em março de 1999, na Malásia, mas nenhum deles sobreviveu.