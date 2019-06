Em clima de despedida, Uruguai e Peru se enfrentam na Fonte Nova

O clima em Salvador é de despedida. Depois de quatro jogos, a Copa América chega ao fim neste sábado (29) na capital baiana, mas será um encerramento com expectativa de muita festa. A partir das 16h, Uruguai e Peru medem forças na Fonte Nova em busca de uma vaga entre os semifinalistas do torneio continental.

Do lado uruguaio, a Celeste aposta em uma dupla bem entrosada no ataque. Juntos, Suárez e Cavani são responsáveis por quatro gols na Copa América. Mais da metade dos sete tentos que a equipe marcou em toda a competição.

Cavani, inclusive, vai estar bem à vontade na Fonte Nova. Autor o gol que deu ao Uruguai o triunfo sobre o Chile, e consequentemente o primeiro lugar no grupo C, o atacante do PSG já balançou as redes no palco do duelo de hoje.



Na Copa das Confederações de 2013, Cavani marcou duas vezes no empate por 2x2 com a Itália, na disputa pelo terceiro lugar. Na ocasião, o Uruguai acabou perdendo nos pênaltis.



Dessa vez, os uruguaios planejam um final feliz, mas o técnico Óscar Tabárez adota cautela ao falar do Peru.

“O que aconteceu contra o Brasil foi um acidente no futebol que não acontece com frequência. E há uma oportunidade. Trata-se de um futebol historicamente qualificados do ponto de vista técnico. Se fosse com nós, agarraríamos com todas as forças essa oportunidade”, afirmou o maestro uruguaio.

“Queremos apenas ganhar e passar de fase. Se você jogar mal e não conseguir vencer, volta para casa. Mas não há nada certo. Estamos trabalhando aquilo que pode nos aproximar do objetivo. O resultado é determinado pelo que acontece dentro do campo”, continuou Tabárez.

MOTIVAÇÃO

Do lado peruano, a partida na Fonte Nova é encarada como uma espécie de ressurreição. Depois de ser goleado pelo Brasil e passar como um dos dois melhores terceiros colocados, os peruanos reconhecem que o futebol apresentado na Copa América está abaixo da crítica, mas garantem que vão voltar ainda mais fortes.

“A grandeza desse grupo é se recompor rápido, é uma amizade grande, têm moleques que fazem com que o grupo seja unido. Uma derrota para a gente dói, ainda mais como foi contra Brasil, mas já passamos por casos como esses e nos recompomos rápidos, mostramos em campo um poderio ainda maior. Pode ser que tenha sido bom. Estou muito confiante e tranquilo como grupo. Temos que fazer um jogo e passar de fase”, afirmou o centroavante Paolo Guerrero.

O jogador do Internacional é a principal esperança de gols da equipe. Ao todo, Guerrero já anotou 12 gols na história da Copa América.

Contra os uruguaios, Guerrero vai ter a companhia de novas caras. Apesar do técnico Ricardo Gareca ter feito mistério, Cueva, Flores, Zambrano e Carrillo devem começar entre os titulares. Quem não estará em campo é o meia Jefferson Farfán. O camisa 10 machucou o joelho e não entra mais em campo nesta Copa América.