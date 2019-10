Em clima de paz

No retorno da viagem a Roma, onde participaram da cerimônia de canonização de Santa Dulce dos Pobres, o governador Rui Costa (PT), o prefeito ACM Neto (DEM) e o vice-prefeito Bruno Reis (DEM) tiveram ontem um encontro casual no Aeroporto Leonardo da Vinci, mais conhecido como Fiumicino. Fotografada por um leitor da Satélite que passava pelo local, a cena mostra o momento em que Rui, Neto e Bruno conversavam descontraidamente junto a outras duas pessoas. De acordo com a fonte, o papo entre eles transcorreu de forma cordial e girou em torno de problemas enfrentados pela gestão pública, como os altos gastos com pessoal, política nacional e a greve da Polícia Militar.

Após o encontro, o grupo embarcou no mesmo avião rumo a Lisboa. De lá, o governador seguiu para Salvador. Já ACM Neto e Bruno Reis permaneceram na capital portuguesa, onde se reuniriam com o prefeito da cidade, Fernando Medina, e com a cúpula do grupo hoteleiro Vila Galé.

Mira mantida

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou pedido para arquivar um inquérito instaurado em 2017 contra o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) por suposto caixa dois na campanha de 2010. Em 22 de agosto deste ano, Mendes negou foro privilegiado ao parlamentar, incriminado por delatores da Odebrecht, e decidiu remeter o caso ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), mas a defesa solicitou o arquivamento do inquérito pela Corte, em recurso apresentado no dia seguinte. Ao rejeitar o pedido na última sexta-feira, Mendes disse que é preciso aprofundar a investigação antes de enterrá-la ou não e determinou o imediato envio do caso ao TRE.

Livre do cerco

Um dos dois nomes da oposição ao prefeito de Catu, Gera Requião (PT), a vereadora Clara Sena (SD) escapou da ofensiva criminal lançada por dez parlamentares da base aliada. Recentemente, a Justiça arquivou a representação apresentada pelos rivais de Clara, acusada de usurpação de poder por replicar, no Facebook, postagem em que o Ministério Público mostra como denunciar irregularidades na Saúde de Catu. Ela virou alvo desde que quis criar uma CPI na Câmara para investigar contratos milionários com uma cooperativa médica.

Cruz e espada

Herdeiro direto de Jaques Wagner (PT) no Senado, o ex-deputado federal Bebeto Galvão (PSB) está , ao mesmo tempo, animado e dividido com a eventual candidatura do petista ao governo do estado em 2022. Se Wagner vencer, Galvão vira senador por quatro anos, mas terá que abrir mão do sonho de ser prefeito de Ilhéus ou perder a disputa de 2020. Do contrário, a vaga fica para a segunda suplente de Wagner, a ex-prefeita de Sebastião Laranjeiras Luciana Leão Muniz (PL).

Conta aberta

Deputados da bancada baiana em Brasília dão como certa a debandada de parlamentares do PSL no Congresso Nacional. A única dúvida é número de dissidentes que seguirão o bloco do presidente Jair Bolsonaro e os que migrarão para partidos diferentes.