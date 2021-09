Em clima de revanche, Brasil tem dia de clássico contra a Argentina

O dia será dia de um dos maiores clássicos de futebol no mundo. Brasil e Argentina se enfrentam pelas Eliminatórias para a Copa de 2022, no primeiro encontro entre as seleções desde a vitória dos hermanos na final da Copa América, no Maracanã.

A bola vai rolar neste domingo (5), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela sexta rodada da competição. Deveria ter sido realizada em março, mas acabou adiada por conta da pandemia de coronavírus.

Além da rivalidade histórica, há outros fatores que prometem esquentar ainda mais o duelo. Primeiro, pelas respectivas posições na tabela das Eliminatórias: o Brasil, com 100% de aproveitamento, é o líder. Tem 21 pontos, após sete triunfos em sete jogos. Já a Argentina aparece em segundo lugar, com seis pontos a menos.

Não só isso, a última derrota dos canarinhos foi para os hermanos - e vice-versa. No caso da equipe do técnico Tite, o revés foi mais recente, em julho, com o 1x0 na decisão da Copa América. O resultado, além de tirar o título em casa, ainda acabou com uma sequência de 13 jogos de invencibilidade, com 12 vitórias e um empate. Antes, a Seleção já havia perdido para a albiceleste em um amistoso de 2019, por 2x0.

Ao mesmo tempo, a Argentina também vê o Brasil como último algoz. Na semifinal da Copa América de 2019, o time verde e amarelo bateu os rivais por 2x0, em Belo Horizonte - na decisão, venceu o Peru por 3x1 e conquistou o título. De lá para cá, os comandados do técnico Lionel Scaloni fizeram 21 partidas, com 13 triunfos e oito empates.

Para dar ainda mais tempero, há um importante fator para o Brasil. Nunca na história das Eliminatórias, a equipe perdeu em casa.

Mudanças

Após o jogo contra o Chile, na quinta-feira (2), Tite não escondeu o incômodo com o desempenho da Seleção - ainda que tenha saído de Santiago com a vitória por 1x0. Por isso, o treinador deve fazer mudanças na equipe titular.

Os mais cotados para começar entre os 11 são o volante Gerson e o meia Everton Ribeiro. Os dois entraram no segundo tempo e melhoraram o jogo do Brasil. O jogador do Flamengo, inclusive, foi o autor do gol da vitória canarinha.

Para o duelo contra a Argentina, uma mudança é certa: Marquinhos está suspenso pelo cartão amarelo. O treinador tinha as opções por Miranda e Lucas Veríssimo para formar dupla de zaga com Éder Militão e, na última sexta-feira (3), convocou o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Além dele, Tite também chamou o atacante Artur, do mesmo time.

Uma possível escalação do Brasil tem: Weverton, Danilo, Éder Militão, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Gerson e Lucas Paquetá; Neymar, Everton Ribeiro e Gabigol.