Em clique raro, Angelina Jolie posa com filhos na estreia de Eternos

Angelina Jolie ganhou a companhia dos filhos durante o tapete vermelho da première do filme Eternos, que aconteceu nesta segunda (18), em Los Angeles. A atriz posou com cinco de seus seis filhos com o também ator Brad Pitt: Maddox, de 20 anos; os gêmos Vivienne e Knox, de 13; Zahara, de 16; e Shiloh, de 15. O único que não esteve com a atriz no evento foi Pax, de 17 anos.

O longa é dirigido pela chinesa Chloé Zhao, que venceu o Oscar com Nomadlan, entrelado por Fancis McDormand. Os atores Kit Harington, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh e Don Lee também estão no elenco de Eternos, que conta a história de uma antiga raça de seres que ganharam poderes devido às experiências de uma raça alienígena chamada Os Celestiais.

As primeiras reações ao filme caracterizaram a obra de Zhao como a aventura mais épica da Marvel até hoje. David Ehrlich, do IndieWire, chegou a dizer que o escopo da trama "faz o arco dos Vingadores parecer minúsculo".

O longa também foi elogiado como emocionante e distinto, em visual e tom, de outros títulos do MCU. Ash Crossan, do ScreenRant, comentou que "até se esqueceu que estava na franquia da Marvel em alguns momentos".

Veja o trailer de Eternos:

"Eternos é incrível! Chloé Zhao e cia. entregam um filme de super-heróis evocativo, emocional e extraordinariamente épico. O elenco tem muita química, e todos eles têm grandes momentos para mostrar sua potência. O naturalismo da fotografia de Ben Davis coloca os holofotes sobre a humanidade dos personagens", disse.