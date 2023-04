Em condições análogas à escravidão, trabalhadores de Itabuna são resgatados em fazenda de café

Em condições análogas à escravidão, 13 trabalhadores foram resgatados em uma propriedade rural de café na cidade de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (25). Eles foram localizados após uma operação dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal.

As pessoas foram aliciadas na cidade de Itabuna, no centro-sul da Bahia, no começo de abril, para trabalhar na propriedade rural. Entre os trabalhadores, dois eram menores de idade, uma adolescente de 15 anos, e o companheiro, de 17.

Os aliciadores, segundo o G1, informaram que o salário era alto e tinha condições dignas de trabalho. Mas, ao chegarem no local, perceberam que foram enganados, já que o alojamento estava em situação precária, além de sujeira e goteiras.

Os próprios trabalhadores tinham que adquirir a própria comida, fazendo com que o trabalho fosse apenas para o sustento. A menina de 15 ainda revelou que tinha que tomar água da torneira, pois não tinha água filtrada.

"O trabalho é um pouco pesado. Eles têm que me pagar a comida e também têm que pagar a passagem que 'nós veio' (sic). Aí nesse momento nós não tá podendo ir pra casa. E também tá muito barato o café, tá 14 reais. Nas outras fazendas, pagam mais ou menos 25. E a água não é filtrada não, é da torneira", disse.

Após serem resgatados, os trabalhadores foram levados para um hotel em Linhares, onde ficarão até esta quinta-feira (27), quando será efetuado o pagamento das verbas rescisórias, um valor aproximadamente a R$ 49.450, e retornarão para as residências.