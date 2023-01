Em confronto inédito, Bahia encara o Jacobinense pelo Campeonato Baiano

Depois de conhecer a primeira derrota na temporada, o Bahia não terá muito tempo para lamentações. Nesta quarta-feira (25), o tricolor entra em campo diante do Jacobinense, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. A partida será na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, às 21h30.

O duelo marcará um momento histórico para os dois clubes. Será a primeira vez que Bahia e Jacobinense se enfrentarão de forma oficial. O time de Jacobina foi fundado em 2021, e no ano passado conquistou o acesso para a primeira divisão no estadual.

Como o estádio na cidade de origem não foi liberado para os jogos, a equipe está mandando as partidas na casa do Bahia de Feira. O jogo, por sinal, não terá a presença de público. O Jacobinense foi punido pelo TJD-BA por conta de confusões na final da Série B do ano passado.

O Esquadrão tenta manter a boa fase no Baianão e pode dar um passo importante para ficar mais perto da classificação para as semifinais. O time inicia a rodada na vice-liderança, com nove pontos em três jogos.

Apesar do bom momento, com 100% de aproveitamento no campeonato, a queda diante do Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste, interrompeu a sequência da equipe na temporada e deixou o time um pouco abalado. É o que afirma o zagueiro Raul Gustavo.

“Querendo ou não, abala um pouco o grupo porque a gente está sempre em busca do triunfo. (...) A gente vai trabalhar sempre nessa função de ter a bola e ter mais chance de sair com o triunfo. Acho que isso a gente deixou para trás. Vamos focar no próximo jogo”, analisou.

O técnico Renato Paiva deve promover mudanças em relação ao último jogo. O treinador não confirma, mas a tendência é a de que ele rode o elenco pensando no clássico contra o Vitória, no próximo domingo, às 16h, na Fonte Nova.

Entre as novidades, o lateral Cicinho foi relacionado pela primeira vez. O jogador de 34 anos foi o último a se apresentar e vem de um tempo parado após defender o Ludogorets, da Bulgária. Ele disputa vaga com Douglas Borel, que atuou em todas as partidas do ano.

Quem está fora de ação é o lateral esquerdo Matheus Bahia. Ele se recupera de uma pubalgia. Chávez e Ryan são as opções para o setor. Renato Paiva deve mexer também no meio de campo e ataque. Ricardo Goulart e Daniel têm chances de iniciarem entre os titulares. Criticado contra o Sampaio Corrêa, Everaldo pode ir para o banco.

Do outro lado, o Jacobinense tenta sair da parte de baixo da tabela. O time vem de derrota para o Jacuipense, na última rodada, e venceu apenas um dos três jogos que fez. A equipe treinada pelo técnico Paulo Sales conta com dois jogadores que já passaram pelo Bahia. O goleiro Cassiano e o zagueiro Gabriel Santiago.