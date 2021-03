Em conselho da CBF, Bahia vota contra limitação na troca de técnicos

A edição 2021 do Campeonato Brasileiro vai apresentar uma importante mudança. Em conselho técnico realizado nesta quarta-feira (24), ficou definido que o torneio terá limitação no número de troca entre treinadores. Cada clube só poderá ter dois técnicos durante toda a competição.

A medida foi decidida durante votação entre os 20 clubes da Série A e terminou com placar de 11 a 9 a favor da limitação. Único participante do estado na primeira divisão, o Bahia foi representado pelo presidente Guilherme Bellintani na reunião e votou contra a proposta.

Além do tricolor, manifestaram posição contrária: Juventude, Ceará, Grêmio, Fortaleza, Athletico-PR, Flamengo, Atlético-GO e Cuiabá. Do outro lado, foram favoráveis: São Paulo, Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Chapecoense, Sport, América-MG, Fluminense, Santos e Red Bull Bragantino.

A limitação na troca de treinadores determina que cada clube da Série A só pode ter dois técnicos durante o Brasileirão. Assim, após a primeira demissão, a equipe poderá contratar um novo treinador. Caso demita o técnico pela segunda vez, outro comandante só poderá ser efetivado no cargo caso já seja funcionário do clube com pelo menos seis meses de casa.

Caso o pedido de demissão tenha partido do treinador, o clube não fica impedido de contratar um novo técnico. No entanto, a medida também tem consequências para os profissionais. Cada técnico pode treinar apenas dois clubes diferentes na Série A. Se pedir demissão de um clube, ele só poderá trabalhar em mais uma equipe.

No ano passado, o Bahia teve três treinadores durante o Brasileirão. Depois de começar o torneio com Roger Machado, o Esquadrão contratou Mano Menezes e terminou o ano com Dado Cavalcanti.