Em 'Coração de Fogo', menina realiza sonho de ser bombeira

Acredite, mas houve um tempo em que mulheres não podiam atuar no Corpo de Bombeiros. Mas o que uma menina que vivia em Nova York nos anos 1920 podia fazer se desejasse atuar apagando incêndios?

Na animação Coração de Fogo, que estreia nesta quinta (24), a garota Georgia Nolan decide se disfarçar de menino para realizar seu sonho e ser a primeira bombeira de sua cidade. A chance surge quando NY é aterrorizada por um criminoso que toca fogo nos teatros da Broadway e sequestra os bombeiros da cidade.

O pai de Georgia, um policial aposentado, é forçado a voltar à ativa quando o prefeito o convoca a investigar o caso do incendiário. Enquanto isso, a jovem, que quer ajudar o pai, prepara seu disfarce, com direito até a um bigode, e adota um novo nome: Joe.

Fique atento à trilha sonora, que tem canções pop contemporâneas com uma roupagem dos anos 1920. A direção é da dupla Theodore Ty e Laurent Zeitoun, que estreiam na função. Ambos, no entanto, já têm bastante experiência no cinema. Ty esteve no departamento de animação de longas como Kung Fu Panda 2 e Os Pinguins de Madagascar. E Zeitoun produziu filmes como Os Meninos Que Enganavam Nazistas.