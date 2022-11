Em declínio? Cristiano Ronaldo tem seu pior desempenho pré-Copa

Cristiano Ronaldo vive uma fase fora da curva em sua carreira. O atacante de 37 anos vive uma crise com o Manchester United, agravada após dar uma entrevista bombástica e dizer que se sentiu 'traído' no clube. Se não bastasse, ainda desfalcou a seleção de Portugal no amistoso contra a Nigéria, na quinta-feira (17), devido a uma gastrite.

O momento conturbado rendeu ao astro um 'recorde' negativo. Prestes a disputar sua 5ª edição de Copa do Mundo, ele nunca teve números tão baixos às vésperas do torneio. Em todas as outras quatro vezes em que participou da competição, CR7 tinha um retrospecto bem melhor, segundo aponta uma pesquisa do aplicativo e plataforma online 365Scores.

Antes da Copa do Catar, Cristiano Ronaldo disputou 16 jogos pelo United e marcou três gols. Vale lembrar que o clube está em meio de temporada. Já pela seleção, o craque balançou as redes em apenas um jogo dos nove disputados recentemente. Ele marcou duas vezes na vitória por 4x0 sobre a Suíça, pela Liga das Nações.

Às vésperas da Copa da Rússia, CR7, então com 33 anos, tinha sete jogos por Portugal, com seis gols. Ele ainda estava no Real Madrid, e somava 42 gols em 42 jogos. O clube, aliás, venceu a Liga dos Campeões. Já no Mundial, o astro foi o vice-artilheiro, balançando as redes rivais quatro vezes em quatro duelos. Só Harry Kane, da Inglaterra, marcou mais: seis gols em seis partidas.

Antes da Copa de 2014, sediada no Brasil, Cristiano Ronaldo tinha nove gols em seis jogos pela seleção. Durante o torneio, marcou um gol em três jogos. Já pelo Real Madrid, eram 51 gols em 47 partidas. O atacante, então com 29 anos, foi campeão e artilheiro da Champions, com 17 gols, assim como o goleador do Campeonato Espanhol, com 31, e vencedor da Bola de Ouro de 2013 e de 2014.

Na Copa da África do Sul, em 2010, CR7 atuou em quatro jogos e marcou um gol. Na temporada pré-Mundial, participou de sete jogos por Portugal, sem balançar as redes. Por outro lado, fez 33 gols em 35 confrontos pelo Real Madrid. Ainda havia ganhado a Bola de Ouro em 2008.

A estreia de Cristiano Ronaldo em Copas foi na Alemanha, em 2006, aos 21 anos. Naquela edição, esteve em campo em seis jogos, e anotou um gol. Antes, havia feito oito duelos pela seleção, com dois gols. A época ainda marcava a primeira passagem do craque pelo Manchester United e, na temporada, ele tinha 47 partidas, com 12 gols.