Em defesa da nossa História

Enquanto o Palacete do Tira Chapéu, outrora sede da Associação dos Empregados no Comércio, ao lado da antiga Casa de Câmara e Cadeia e atual Câmara de Vereadores, vem sendo recuperado por um empresário de fora, que entende o seu valor, a Bahia é sacudida com a publicação de um decreto de desapropriação que oficializa uma nova destinação para o Palácio Rio Branco, no outro lado da mesma rua, o primeiro Palácio de Governo do país, edificado para ser sede do Governo Geral do Brasil, na então Capital da Colônia portuguesa.

Há muito circula, como especulação, que o Palácio Rio Branco seria transformado em hotel. Somente agora, contudo, com o decreto de desapropriação, é que a notícia se torna oficial. A área declarada de utilidade pública, com 1.406,74m, situa-se entre a Rua Pau da Bandeira e a Ladeira da Montanha, uma vez que o Palácio Rio Branco já pertence ao Estado desde sua edificação original. A desapropriação tornou-se necessária porque o Palácio em si revelou-se insuficiente para abrigar um hotel de grande porte, devendo destinar-se à construção de um anexo.

A Bahia, que tem o seu Centro Histórico tombado pelo IPHAN e reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, é guardiã não apenas do seu acervo arquitetônico, mas também do legado histórico que ele contém. O Palácio Rio Branco é, com certeza, do ponto de vista institucional, o mais importante marco do Centro Histórico de Salvador.

É certo que a sede do Governo do Estado há quase meio século não mais funciona ali, tendo sido transferida para o Centro Administrativo. Nem por isto o prédio perdeu o seu significado e importância histórica. Em substituição, a própria Prefeitura Municipal de Salvador já funcionou em suas dependências.

Quando a sede da Prefeitura foi transferida para o antigo Solar Boa Vista, em Brotas, onde residira o poeta Castro Alves, hoje uma ruína incendiada – e ainda não recuperada – houve uma grande mobilização para seu retorno à Praça Municipal, exatamente sob o argumento de que era ali o símbolo e a sede do Poder. Daí que ela retornou para as instalações provisórias em que ainda hoje se encontra, uma bela obra de Lelé, o saudoso arq. João Filgueiras Lima, embora já exista decisão judicial, transitada em julgado, que manda retirar a moderna edificação de lá. A Justiça não se arvorou, contudo, a dizer o que deve ser posto no lugar, nem para onde deve ir a Prefeitura.

Tenho sido ardoroso defensor da revitalização do Centro Histórico de Salvador. Tendo coordenado as obras de recuperação do Pelourinho, no início dos anos 1990, até por isto não posso concordar com a privatização do Palácio Rio Branco e sua conversão para função civil. Não podemos nos esquecer de que Salvador foi a primeira capital do país, nem abrir mão deste legado.

É certo que tem havido, ultimamente, uma tendência anômala de negar a História Pátria e, mais do que isto, reescrevê-la e reinterpretá-la ao gosto de narrativas ideológicas. Medidas como esta, ao apagar a memória do Brasil Colônia, corroboram tal tendência, desonesta e ilegítima.

O turismo constitui, sem dúvida, um dos mais importantes segmentos econômicos da Cidade. É um grande gerador de emprego formal e informal, utilizando tanto mão-de-obra especializada como não qualificada, tendo por isto mesmo uma importância muito grande em face do perfil de instrução e renda da população local. Nem por isto comporta concessão desta ordem.

Uma alternativa para o novo hotel? Opções não faltam: aproveite-se, por exemplo, o imponente prédio do antigo Liceu de Artes e Ofícios, que ocupa toda uma quadra na rua do Saldanha, ou o amplo Convento de São Francisco, no Terreiro de Jesus, ao lado da magnifica Igreja. O que não podemos é renunciar à História do Brasil!

*Waldeck Ornélas é especialista em planejamento urbano-regional. Autor de Cidades e Municípios: gestão e planejamento.