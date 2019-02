Em dia de chuva, Medina avança às quartas de final em Noronha

A etapa da divisão de acesso (QS) do Circuito Mundial de Surfe em Fernando de Noronha chegou à reta final e o campeão será decidido domingo (24), na praia da Cacimba do Padre. Neste sábado (23), foram definidos os oito surfistas classificados para as quartas de final do Oi Hang Loose Pro Contest. Quarto brasileiros seguem na disputa.



Em um dia de tempo fechado e muita chuva, foram realizadas as quatro últimas baterias da quarta fase no início da manhã e, na sequência, Gabriel Medina entrou no mar para enfrentar o norte-americano Nolan Rapoza. O brasileiro bicampeão mundial ganhou por 17,30 a 7,30 pontos e festejou a classificação.



"O mar está menor do que em outros dias, mas está divertido e deu para dar uns aéreos. Acabou dando tudo certo e estou nas quartas. Estou me sentido bem com essa prancha e quando ocorre isso você fica cada vez mais confiante. Vou me concentrar e ir passo a passo porque quero chegar na final", afirmou o bicampeão mundial.



Medina vai enfrentar Jadson André, que vem fazendo um ótimo campeonato e despachou o australiano Reef Heazlewood por 13,56 a 11,44. Na terceira bateria da quinta fase, Tomas Hermes acabou cometendo uma interferência e foi eliminado por Adin Masencamp, da África do Sul, por 14,44 a 4,33.



Miguel Pupo, que já foi vencedor do Hang Loose em Noronha, não teve êxito diante do norte-americano Cam Richarsds, que com um show de aéreos ganhou por 16,36 a 14,50. Quem também cometeu interferência foi o brasileiro Krystian Kymerson, que caiu diante de Yago Dora (10,26 a 5,67).



O japonês Reo Inaba garantiu mais um estrangeiro nas quartas de final ao eliminar Peterson Crisanto por 11,93 a 7,13. O espanhol Aritz Aranburu ganhou do peruano Miguel Tudela por 13,40 a 11,23 e vai enfrentar Italo Ferreira, que bateu o norte-americano Jake Marshall por 12,40 a 11,93. A próxima chamada será domingo, às 7h (horário de Brasília).



Confira os confrontos das quartas de final:



1ª bateria: Gabriel Medina x Jadson André



2ª bateria: Adin Masencamp x Cam Richards



3ª bateria: Yago Dora x Reo Inaba



4ª bateria: Aritz Aranburu x Italo Ferreira