Em "dia de City", Bahia vence o Coritiba e embala segundo triunfo na Série A

O Bahia virou a chave no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (7), o tricolor conquistou o segundo triunfo seguido na Série A ao bater o Coritiba por 3x1, na Fonte Nova.

O triunfo baiano começou a ser construído no primeiro tempo, no gol contra de Victor Luís. Na segunda etapa Boschilia chegou a empatar para o alviverde, mas Biel e David Duarte balançaram as redes e deram a vitória ao Esquadrão.

Além de chegar aos seis pontos, o Bahia manteve o tabu de 21 anos sem perder para o Coritiba em Salvador. A última vez foi pelo Brasileirão de 2002.

A partida também marcou a estreia do uniforme três do Bahia, na cor azul celeste, lançado em homenagem ao Grupo City. Na última semana a parceria entre o clube baiano e o fundo dos Emirados Árabes foi oficialmente estabelecida.

AJUDA ALVIVERDE

Em busca do segundo triunfo no Brasileirão, o técnico Renato Paiva fez apenas duas mudanças em relação ao time que venceu o Vasco fora de casa. Yago voltou ao meio-campo no lugar de Acevedo. No ataque, Biel recuperou a titularidade e Ademir foi para o banco de reservas.

Apesar de jogar em casa, o Bahia viu o Coritiba tentar impor o seu ritmo nos primeiros minutos. O time paranaense partiu para o ataque, explorando principalmente, os lançamentos, com o objetivo de pegar a defesa tricolor desprotegida.

O Esquadrão apresentou certa dificuldade para ficar com a bola e a saída foi apostar na velocidade de jogadores como Biel, Jacaré e Thaciano para chegar na área adversária. Quando o tricolor conseguiu pressionar no ataque, o gol saiu.

Aos 15 minutos, Matheus Bahia escapou pelo lado esquerdo e cruzou para Biel na área. Victor Luís tentou cortar e mandou contra o próprio gol, abrindo o placar para o Bahia na Fonte Nova. A torcida, que já apoiava, cantou ainda mais alto.

A vantagem deixou o Bahia mais à vontade em campo. O tricolor poderia ter ampliado o placar em duas oportunidades com Thaciano. Na primeira ele recebeu passe açucarado de Biel e chutou colocado, mas mandou para fora. Um minuto depois o meia tentou pelo alto e acertou o travessão.

Apesar do duelo aberto, o Coritiba não conseguiu criar chances reais. No erro de Cauly, o alviverde encaixou o contra-ataque, mas o chute de Jamerson foi travado pela marcação baiana.

Enquanto isso, o tricolor usava do seu toque de bola característico para envolver a marcação alviverde. O Bahia porém desperdiçou boas chances de ir para o intervalo vencendo por uma diferença de gols maior.

TRIUNFO GARANTIDO

O Bahia voltou do intervalo com a mesma escalação e o panorama da partida também não sofreu alterações. Em um confronto de duas equipes que tentaram propor, o duelo foi marcado por muitas disputas no meio-campo.

Não demorou muito e Renato Paiva decidiu colocar sangue novo em campo. O atacante Arthur Sales entrou no lugar de Everaldo. A torcida se dividiu entre vaias e aplausos para o camisa 9.

O problema é que foi o Coritiba quem chegou ao gol. Aos 17 minutos, Boschilia arriscou chute de fora da área e acertou o canto de Marcos Felipe. Um golaço para deixar tudo igual.

O alviverde, no entanto, não teve tempo para comemorar. Apenas dois minutos depois, Biel respondeu na mesma moeda e chutou da entrada da área para recolocar o Bahia em vantagem, aos 19 minutos.

O clube baiano aproveitou o bom momento. Aos 23 minutos, David Duarte aproveitou a bola cruzada na área e usou a cabeça para fazer o terceiro do Esquadrão. Foi o suficiente para a torcida do Bahia soltar a voz mais uma vez e fazer uma linda festa com as luzes dos celulares.

Renato Paiva aproveitou o placar para reforçar a marcação no meio-campo. Acevedo entrou na vaga de Yago. Cauly também deixou o jogo e foi substituído por Ademir. O marcador não foi mais alterado e o Bahia aguardou o fim do jogo para comemorar mais um triunfo no Brasileirão.





FICHA TÉCNICA

Bahia 3x1 Coritiba - Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Yago Felipe (Acevedo), Thaciano (Diego Rosa), Cauly (Ademir) e Matheus Bahia; Biel (Mugni) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva.

Coritiba: Gabriel, Bruno Viana, Henrique (Moreno) e Victor Luís; Natanael (Marcos Vinícius), Willian Farias, Bruno Gomes (Matheus Bianqui) e Jamerson; Kaio (Zé Roberto), Rodrigo Pinho (Boschilia) e Alef Manga. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Local: Fonte Nova

Gols: Victor Luís (contra), aos 15 minutos do 1º tempo, Boschilia, aos 17, Biel, aos 19, David Duarte, aos 23 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Jacaré, Biel (Bahia); Willian Farias, Boschilia, Victor Luís, Jamerson (Coritiba)

Público: 37.621 pagantes

Renda: R$ 1.106.315,00

Arbitragem: Bruno Mota Correia (RJ), auxiliado por Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Daiane Caroline dos Santos (SP)