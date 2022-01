Em dia de estreia do BBB22, Globo aumenta preço do Globoplay

A Globo aumentou o preço do Globoplay nesta segunda-feira (17), dia da estreia do BBB22, para novos assinantes, de olho no crescimento que terá por causa do reality. Quem quiser o plano básico para assistir a conteúdos do streaming e ao reality show ao vivo terá de pagar dois reais a mais do que era cobrado antes.

Anteriormente, a assinatura era de R$ 22,90. Agora, o Globoplay passa a custar R$ 24,90. O ajuste no preço não vai ser repassado para antigos clientes, que vão ficar sem reajustes até 2023, conforme a Globo prometeu em ação de marketing no ano passado, quando a Netflix anunciou aumento.

O pacote Globoplay + Canais Ao Vivo, por exemplo, que conta com os canais pagos de TV por assinatura, segue vendido por R$ 49,90.

Para o Big Brother Brasil 22, o Globoplay promete 11 câmeras exclusivas e mosaicos para quem quiser ver tudo sobre o programa 24 horas por dia. Além disso, os programas online feitos pelo Gshow também serão transmitidos por lá, com comando de Rafa Kalimann, Ana Clara Lima e Rhudson Victor.

Ainda no campo digital visando o programa, a Globo irá flexibilizar sua política de uso de imagens no BBB22. A partir desta edição, todos os usuários de redes sociais vão poder usar até 1 minuto de vídeo de cada hora de transmissão do reality show. A determinação vale para todas as redes sociais. A maioria dos vídeos postados são gravados via Globoplay.

A Globo também tomou providências nos últimos meses para impedir quedas do sinal da plataforma durante o fluxo do reality show. Hoje, há uma parceria com o Google que reduz em alto percentual a chance de queda do acesso quando o programa termina na Globo (momento mais buscado pelos assinantes).