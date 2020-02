Em dia de Super Bowl, técnico do 49ers tenta repetir feito do pai

Uma vitória sobre o Kansas City Chiefs, neste domingo (2), em Miami, vai colocar o San Francisco 49ers como o maior vencedor do Super Bowl, ao lado de Pittsburgh Steelers e New England Patriots, cada um com seis troféus Vince Lombardi (nome do primeiro técnico campeão da liga de futebol americano dos Estados Unidos, em 1967 e 1968, com o Green Bay Packers). A partida começa às 20h (de Brasília).



Um dos times mais tradicionais, com lendas históricas como Steve Young, John Brodie, Joe Montana, Joe Perry e Jimmy Johnson, a franquia soma cinco títulos do Super Bowl (1981, 1984, 1988, 1989 e 1994), ao lado do Dallas Cowboys (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995).



Esta é a sétima vez que os 49ers disputam um Super Bowl. A única derrota foi em 2013 para o Baltimore Ravens por 34 a 31. Para ser campeão mais um vez, os 49ers apostam na competência do jovem técnico Kyle Shanahan, de 40 anos, que dirige a equipe desde 2017. Kyle é filho de Mike Shanahan, de 67 anos, duas vezes campeão com o Denver Broncos nos anos de 1995 e 2008. Esta poderá ser a primeira vez na história da NFL que pai e filho, como técnicos, poderão se sagrar campeões.



Kyle Shanahan possui um time forte na defesa e bastante confiante de que poderá atingir seu objetivo de conquistar mais um troféu para os 49ers, cujo apelido é uma menção aos garimpeiros que chegaram ao norte da Califórnia na corrida do ouro em 1849.



Apesar de San Francisco ser mais longe de Miami do que Kansas, a expectativa dos organizadores é de que mais torcedores dos 49ers estarão presentes no Hard Rock Stadium, exatamente por causa da maior tradição da equipe californiana.