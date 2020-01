Em Dubai, Neilton encaminha acerto com clube do Oriente Médio

Neilton já não circula mais na Toca do Leão. A última vez que o jogador esteve no centro de treinamento do Vitória foi na quinta-feira (16) passada. O atacante está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e postou fotos na cidade em sua conta pessoal no Instagram. Ele deve ser anunciado por um clube do Oriente Médio nos próximos dias.

Com contrato com o Vitória até dezembro deste ano, Neilton se reapresentou ao clube no último dia 8, mas já estava fora dos planos da diretoria rubro-negra, que tenta negociá-lo por causa do alto salário que ele recebe - cerca de R$ 280 mil por mês.

"O Vitória não tem condição de mantê-lo. Cada dia que ele ficar no Vitória a partir de janeiro é prejuízo. Ele foi comprado de forma absurda. O clube fez um contrato milionário e não tinha condição de bancar", avisou o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, em novembro do ano passado, durante entrevista ao CORREIO. Na primeira semana de janeiro, o dirigente voltou a reforçar a intenção de negociá-lo em sua conta pessoal no Twitter.

Enquanto se decide aonde vai atuar nesta temporada o atleta Neilton se apresenta ao Vitoria dia 8/01 para estar preparado quando for transferido.A Nota é bem clara e não deixa margens a qualquer especulação sobre sua permanencia aqui. — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) January 5, 2020

No Brasil, Neilton teve proposta do Coritiba, mas as tratativas não avançaram. No ano passado, ele foi emprestado pelo Vitória ao Internacional, mas não se destacou na equipe gaúcha. O atacante vestiu a camisa do colorado em 28 jogos, 16 deles como titular, e só balançou a rede uma vez.

Revelado pelo Santos, Neilton jogou também no Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. Ele chegou à Toca do Leão em 2017 e vestiu a camisa vermelha e preta até o final de 2018, quando o Vitória foi rebaixado à Série B.

No total, ele defendeu o Leão em 86 jogos e marcou 28 gols, sendo 21 deles apenas em 2018, quando o atacante terminou a temporada como artilheiro do Vitória.