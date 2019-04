Em duelo nacional, Filipe Toledo vence e avança na Austrália

Em uma etapa prejudicada pela falta de ondas, que já provocou vários adiamentos, a disputa por vagas nas oitavas de final aconteceu nesta quinta-feira (25) em Bells Beach, na Austrália. Pela terceira rodada, que tem 10 brasileiros em ação, cinco caíram na água na praia de Winkipop nas oito baterias já realizadas. Em duas houve um duelo nacional, com vitórias de Filipe Toledo e Peterson Crisanto.



No primeiro duelo verde-amarelo do dia, pela segunda bateria, o estreante Peterson Crisanto derrotou Michael Rodrigues por apenas 3 décimos - 11,97 a 11,67 - para se classificar às oitavas de final. Pouco depois, foi a vez de Filipe Toledo eliminar Caio Ibelli por 14,50 a 13,07. Outro brasileiro a se dar bem foi Deivid Silva, que bateu o australiano Wade Carmichael (13,17 a 11,87)



Quem foi eliminado de forma precoce em Bells Beach foi o australiano Julian Wilson, atual vice-campeão mundial. Ele teve a missão de enfrentar o havaiano Kelly Slater, 11 vezes número 1 do mundo, e perdeu o duelo por 11,84 a 7,20.



Nas oitavas de final, Kelly Slater será o adversário de Peterson Crisanto. Pelo chaveamento em Bells Beach, Filipe Toledo pegará o havaiano Seth Moniz, e Deivid Silva medirá forças contra o australiano Jacob Willcox.

No feminino, a única representante do Brasil na etapa, Tatiana Weston-Webb, foi eliminada pela costarriquenha Brisa Hennessy, por 9,63 a 8,87, e terminou em nono lugar.



Na sexta-feira (fuso local), se as condições do mar permitirem, as oito baterias restantes da terceira rodada serão realizadas. Na primeira delas, Gabriel Medina, o atual campeão mundial, enfrentará o australiano Reef Heazlewood. Vencedor da primeira etapa de 2019, em Gold Coast, Italo Ferreira duelará contra o também local Jack Freestone. Outros brasileiros na dispuita são Willian Cardoso, Yago Dora e Jadson André.

A próxima chamada será feita às 6h40 de sexta no fuso local, 17h40 desta quinta no horário de Brasília.