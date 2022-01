Em estado grave após cair de telhado, jovem ganha vídeo de Neymar

O jovem de 14 anos que está internado em estado grave em Botucatu, no interior de São Paulo, após cair do telhado de um ginásio de esporte ganhou uma mensagem do seu grande ídolo: Neymar. Em vídeo, o jogador desejou uma boa recuperação do adolescente, que permanece intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Fala, Luizinho. Aqui é o Neymar passando para te mandar um grande abraço. Primeiro, agradecer o carinho e depois desejar boa recuperação para você, tá? Se recupere logo e volte a jogar futebol", diz Neymar. Segundo o site ge, o jovem chegou a ouvir o vídeo, mas não responde por ainda estar sedado pela medicação.

Outros atletas como Marquinhos, Rigoni e Miranda, além do ex-jogador Aloísio Chulapa, também gravaram vídeos desejando melhoras ao garoto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente estaria tentando pegar uma bola que caiu no telhado quando algumas telhas quebraram. Ele sofreu a queda de uma altura de cerca de 7 metros, o que teria causado um traumatismo craniano grave na região parietal.

Luizinho teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. Em seguida, foi levado para o Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu. O jovem passou por cirurgia e segue intubado na UTI.