Em estreia de nova parceria, Marcelo Melo perde no ATP de Roterdã

Marcelo Melo estreou sua nova parceria no circuito profissional com derrota. Nesta terça-feira (2), o brasileiro e o holandês Jean-Julien Rojer foram derrotados logo na rodada de abertura da chave de duplas do Torneio de Roterdã, na Holanda. Eles foram batidos pelo romeno Horia Tecau e pelo alemão Kevin Krawietz por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 11/9, em 1h17min.

Melo e o anfitrião Rojer formavam a dupla cabeça de chave número quatro do torneio, de nível ATP 500. Curiosamente, eles foram eliminados por um velho conhecido. Tecau foi parceiro do holandês entre 2014 e o final de 2020. O mesmo romeno formou dupla provisória com Melo no início desta temporada, jogando duas competições juntos.

A nova parceria formada por Melo e Rojer foi anunciada no fim de 2021. O brasileiro, contudo, jogou com Tecau na Austrália porque Rojer evitou viajar para Melbourne para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho. Até então, Melo jogava com o polonês Lukasz Kubot, com quem atuou por quatro anos, com direito ao título de Wimbledon.

Na segunda rodada (que já equivale às quartas de final), Krawietz e Tecau vão enfrentar os russos Karen Khachanov e Andrey Rublev, em Roterdã.

Pela chave de simples, o suíço Stan Wawrinka, oitavo cabeça de chave, protagonizou a decepção do dia ao cair diante do mesmo Khachanov por 6/4 e 7/5.

Já os favoritos Stefanos Tsitsipas (2º) e Rublev (4º) evitaram surpresas com vitórias em sets diretos. O primeiro superou o belorusso Egor Gerasimov por 7/6 (7/4) e 7/5. Enfrentará agora nas oitavas de final o polonês Hubert Hurkacz, que despachou o francês Adrian Mannarino por 6/3 e 7/6 (8/6).

Rublev, por sua vez, superou o americano Marcos Giron por 7/6 (7/1) e 6/3. O russo vai encarar agora o escocês Andy Murray, ex-número 1 do mundo. Também avançaram nesta terça o australiano Alex de Minaur e o francês Jeremy Chardy.