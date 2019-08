Em estreia, Roma empata em jogo de 6 gols com o Genoa

A estreia das equipes romanas no Campeonato Italiano foi das mais animadas contra times da cidade de Gênova. Na abertura da temporada 2019/20, a Roma recebeu o Genoa e fez um jogo dos mais movimentados, que acabou com um empate em 3 a 3. Já a rival Lazio aplicou um 3 a 0 na Sampdoria fora de casa.

No Estádio Olímpico da capital italiana, a Roma esteve à frente no placar em três oportunidades, mas acabou concedendo espaços ao time visitante, especialmente em falhas individuais. Em duas delas graças ao zagueiro brasileiro Juan Jesus.

A equipe comandada por Paulo Fonseca saiu na frente no agitado primeiro tempo com o atacante turco Under, logo aos seis. Dez minutos depois, os genoveses empataram a partida com Pinamonti, contando com falha do ex-zagueiro do Internacional.

Aos 30, Dzeko deu a vantagem novamente aos romanos, enquanto um pênalti cometido por Juan Jesus e marcado a favor dos visitantes foi convertido por Criscito, aos 43, para deixar o placar outra vez igual.

Na volta para o intervalo, aos quatro minutos, Kolarov deu esperanças de uma estreia com vitória à torcida da casa, mas o marfinense Kouamé, mostrando oportunismo, de cabeça, acabou com a festa romana aos 25.

Mais ao norte da Itália, teve, sim, festa de torcedores da capital neste domingo. Com dois gols de Ciro Immobile e um do argentino Joaquin Correa, a Lazio, atual campeã da Copa da Itália, conseguiu uma vitória das mais tranquilas, por 3 a 0 sobre a Sampdoria em pleno Estádio Luigi Ferraris, estreando com o pé direito no campeonato.

Outros times que largaram com vitória longe de seus domínios neste domingo foram a Atalanta, que bateu o SPAL por 3 a 2 em Ferrara, e o Brescia, novo time do centroavante Mario Balotelli, que, ainda sem o reforço disponível, superou o Cagliari na Sardegna Arena pelo placar de 1 a 0.

Completando a rodada, jogando em casa, o Torino também saiu de campo com os três pontos ao derrotar o Sassuolo por 2 a 1, enquanto Verona e Bologna ficaram no empate em 1 a 1.