Em evento com Lula, servidores protestam contra proposta de aumento do Planserv

Durante plenária estadual do Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal, na manhã desta quinta-feira (11), na Arena Fonte Nova, que contou com a presença do presidente Lula (PT), sindicatos que representam o funcionalismo público baiano realizaram uma manifestação contra a proposta de reajuste no Planserv em 4%, enviada pelo governo para a Assembleia Legislativa.

O movimento ainda manifestou ao governador Jerônimo, também presente no evento, a proposta de reajuste linear a partir de 9% nos vencimentos dos servidores, a exemplo do que fez o governo federal. Projeto enviado por Jerônimo à Alba propõe aumento de 4%.

O coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), Kleber Rosa, ressaltou que se a Bahia não apresentar uma política de recomposição das perdas salariais, atualmente em 53,3%, o governo dará continuidade ao processo de defasagem salarial dos servidores públicos baianos. Para Rosa, um reajuste de apenas 4% pode ainda interferir negativamente na mudança de faixa do imposto de renda.

"O aumento da contribuição do Planserv é uma demonstração concreta de que esse reajuste não vai trazer benefício real aos servidores, sobretudo, porque o governo já encaminha no mesmo pacote do reajuste linear o aumento também contribuição do PLanserv. Ou seja, a gestão, na verdade, não está concedendo nenhum benefício aos servidores, não está adotando uma política de valorização e de reconhecimento dos funcionários públicos do Estado ", enfatiza Rosa.