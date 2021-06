Em evento do governo no Pará, Bolsonaro exibe camiseta 'Bolsonaro 2022'

O presidente Jair Bolsonaro exibiu nesta sexta-feira (18) uma camiseta em alusão à campanha de reeleição - o ato aconteceu durante cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural em Marabá, no Pará. A camisa tem a foto do presidente com uma bandeira do Brasil e a frase "É melhor Jair se acostumando. Bolsonaro 2022”.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, discursou no evento e chamou Bolsonaro para receber alguns presentes no palco montado. Ele entregou a camisa a Bolsonaro dizendo ser presente de um grupo. Bolsonaro pegou a camisa e mostrou ao público.

Recebendo e exibindo a camisa fazendo referência a uma possível candidatura no ano que vem, Bolsonaro fere o princípio de impessoalidade nos cargos públicos, que veda utilização de eventos oficiais para benefício próprio. Com isso, teria cometido um ato de improbidade administrativa. Especialistas salientam que os atos oficiais do governo não devem ter conotação eleitoral.

"Acredito que é, no mínimo, uma violação ao principio da impessoalidade e moralidade no campo da improbidade administrativa. Evidente a violação de Lei de Improbidade Administrativa, com divulgação de proposta eleitoral envolvendo o presidente da República em evento oficial", disse o advogado Luiz Moreira Salata a O Globo.

Bolsonaro foi ao pará acompanhado do pastor Silas Malafaia, dos deputados evangélicos Marcos Feliciano (Republicanos-SP) e Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), os ministros Tereza Cristina (Agricultura) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura) e André Mendonça, da AGU.