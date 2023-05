Em fase de conclusão da SAF, Bahia estampa marca do Grupo City na Cidade Tricolor

Em reta final do processo jurídico para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que terá 90% das ações pertencentes ao Grupo City, o Bahia inaugurou a nova identidade visual do CT Evaristo de Macedo.

A Cidade Tricolor ganhou as marcas do Grupo City na fachada de um dos prédios e nos campos utilizados pelos jogadores durante os treinos. As imagens foram postadas nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (4), Bahia e Grupo City realizarão um evento, na Fonte Nova, no qual apresentarão novidades sobre a parceria. CEO do fundo árabe, o espanhol Ferran Soriano está em Salvador e participará da cerimônia.

Desde dezembro do ano passado, quando teve a criação da SAF e consequente venda para o Grupo City aprovada pelos sócios, o Bahia vem sendo administrado por uma co-gestão entre o fundo investidor, representado pelo diretor de futebol Cadu Santoro, e Guilherme Bellintani, presidente do Bahia associação.

Com a finalização dos trâmites jurídicos, o chamado "closing", o Grupo City passará a administrar o clube baiano. A venda do Bahia foi realizada por cerca de R$ 1 bilhão. O valor envolve o pagamento total das dívidas e investimentos em estrutura e compra de atletas. O prazo para o aporte é de 15 anos.