Em festa da entrega da taça, Atlético vence Red Bull Bragantino

A entrega da taça de campeão brasileiro aconteceu da melhor maneira possível para o Atlético-MG na tarde deste domingo. O time alvinegro venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 3 em um jogaço da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sequência negativa do time de Bragança Paulista continua e a briga pela classificação direta para a Libertadores ficará para a última rodada.



Levada por ídolos como Dadá Maravilha e Reinaldo, a taça foi entregue ao elenco atleticano diante de muita comemoração da torcida no Mineirão lotado. Com 61.573 torcedores, o Atlético-MG bate o recorde de público do novo Mineirão e também do Brasileirão 2021. O time mineiro, que garantiu o título com duas rodadas de antecedência, chega a 84 pontos. O Red Bull Bragantino tem 53 pontos e segue na sexta colocação. A equipe decide a vaga na fase de grupos da Libertadores na última rodada



A reta final de temporada do Bragantino não é boa, o time chega a sete derrotas, um empate e uma vitória nos últimos nove jogos que realizou em todas as competições. O Atlético-MG está invicto há nove partidas e alcança a marca de 25 jogos sem perder em casa na temporada.



A bola rolou e os times demoraram algum tempo para engrenar, com muita troca de passe durante as primeiras ações em campo. Herói dos gols da virada que deram o título ao Atlético-MG na última rodada, Keno aproveitou a boa fase para abrir o placar aos 19 minutos. O atacante fez um desarme, avançou, viu um espaço e resolveu bater de fora da área, acertando o cantinho para mandar para o fundo das redes.



O Red Bull Bragantino acordou a partir da primeira meia hora de jogo. Aos 37 minutos, Luan Cândido cobrou falta de longe e acertou o travessão de Éverson. O gol de empate saiu no ataque seguinte. Cuello deu bom passe para Artur na área, o camisa 7 driblou Tchê Tchê e bateu para grande defesa de Éverson com os pés. No rebote, Ytalo mandou para o gol. O jogo foi para o intervalo empatado.



A virada do Bragantino aconteceu logo no primeiro minuto após a volta dos vestiários e foi um golaço de Artur. O jogador do Red Bull emendou de primeira depois de cobrança de escanteio na segunda trave e fez 2 a 1 para os visitantes. Helinho bateu de fora da área logo após a saída de bola do meio de campo e quase ampliou.



O segundo tempo começou agitado e o Atlético empatou logo aos 6 minutos. Keno, mais uma vez, fez uma grande jogada individual pelo lado esquerdo, foi carregando e tocou para Zaracho na área. O argentino dominou e bateu firme para empatar novamente o jogo. Keno alcança a marca de seis assistências e quatro gols nos últimos 10 jogos.



Poucos minutos depois, Allan quase fez seu primeiro gol com a camisa do Atlético. O chute de canhota de fora da área do volante explodiu na trave. O dia não era só de comemoração, mas também de viradas. O Atlético-MG buscou novamente a liderança no placar aos 32 minutos. Hulk deu ótimo passe para Zaracho, que ganhou espaço e cruzou na cabeça de Savarino, que não desperdiçou.



E o gol de quem a torcida mais estava esperando aconteceu. Hulk ganhou da defesa aos 42min, saiu em disparada livre e tocou com categoria por cima do goleiro Cleiton para fazer 4 a 2 e sacramentar a vitória do Atlético-MG. Artilheiro isolado do campeonato, Hulk chegou a 19 gols e levou a torcida à loucura.



O Red Bull Bragantino ainda queria mais emoção no jogo. Primeiro, Helinho chutou de fora e obrigou Éverson a fazer grande defesa de mãos trocadas. Depois, Artur ainda descontou para 4 a 3, pegando sobra e chutando sem chances para o goleiro do Atlético.



O dia foi de comemoração para o Atlético-MG e a festa no estádio do Mineirão começou algumas horas antes da bola rolar, com show, mosaico e homenagens, inclusive para jogadores que fizeram parte de campanhas históricas do time mineiro, que entraram em campo ao lado do time atual.



O Atlético-MG se despediu da sua torcida no Campeonato Brasileiro nesta temporada, mas ainda volta a jogar em Belo Horizonte em um dos jogos da final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Pelo Brasileirão, o alvinegro enfrenta o Grêmio na última rodada. O Red Bull Bragantino decide sua classificação para a Libertadores contra o Internacional, em casa. A 38ª rodada do Brasileirão acontece na próxima quinta-feira.