Em festa de Carnaval, Mel Maia dispara: 'Área de artista não tem graça'

A atriz Mel Maia chamou atenção nas redes sociais ao menosprezar a área vip, espaço que normalmente é usado por famosos em eventos. Em uma festa no Carnaval no Rio de Janeiro, na noite de sábado (18), a artista apareceu curtindo a pista, junto com o público geral.

"Vamos de pistão, porque a área dos artistas não tem graça", escreveu, na legenda de um dos vídeos postados.

O look escolhido por Mel, porém, não foi tão 'gente como a gente'. A atriz optou por usar uma bolsa Cleo da marca Prada, coberta de cristais, avaliada em R$ 23 mil. Ela completou o visual com um conjunto de cropped e saia preta, com plumas.

Mel Maia em festa de Carnaval no Rio de Janeiro

(Foto: Reprodução)

"Esse é meu look final. [...] Bolsinha que o boy me deu, da Prada, bem chique, maravilhosa, linda", disse em vídeo, se referindo ao namorado MC Daniel.

Em outros vídeos, a atriz também apareceu no palco e cantando ao lado de Dilsinho, que se apresentava na festa.