Em final de Copa do Mundo chefs contam qual foi seu gol de placa em 2022

A Seleção Brasileira, mais uma vez, não trouxe o hexa campeonato para o Brasil. É do jogo. Com é do jogo também encarar dificuldades e se impor novos desafios. Se nossos atletas não garantiram o título, chefs e donos de restaurantes driblaram a frustração da ausência deste, como todos os brasileiros, administraram crises financeiras ainda acumuladas nos períodos mais intensos da pandemia e seguiram firmes. Bola no pé, mira na trave e garantiram seu gol de placa.

Chef Ricardo Silva (Carvão)

"Acho que o grande gol de placa de 2022 foi a implantação do cardápio executivo e poder me permitir a cada 15 dias criar. É um desafio enorme tocar uma operação e se permitir sair um pouco do “apertar parafusos” e se voltar para a criação” - RICARDO SILVA (CARVÃO)



Para alguns, o simples fato de voltar a exercer o seu ofício, de reunir a equipe e mantê-la mobilizada em torno da mesma causa já foi um grande gol de placa. Para outros, retomar antigos projetos, realizar feitos, como reformar ou abrir novas casas, criar novos cardápios e planejar o futuro, foi o grande acontecimento de 2022. Este é o caso do chef Edinho Engel, que comanda os restaurantes Manacá, no litoral paulista, e o Amado, às margens da Baía de Todos-os-Santos. “Sempre sonhei em ter um bar e este ano consegui realizar este sonho com a abertura do Bar do Manacá, na praia de Camburizinho, no litoral norte paulistano”, comemora.

Karine Queiroz reformou o Soho (acima) e o Lafayette em 2022

"As reformas do Soho e do Lafayette foram nossos grandes feitos este ano porque isso representa a renovação, sempre olhando pra frente, apostando nesse segmento" - KARINE QUEIROZ - SOHO E LAFAYETTE

Para Karine Queiroz, empresária que atua no ramo de restaurantes há décadas, seu gol de placa foi a realização das reformas de duas de suas mais conhecidas casas, o Lafayette e o Soho, ambos localizados na Bahia Marina. “Depois de tudo que nosso segmento sofreu nos últimos anos, precisávamos apostar na renovação”, diz.



"O gol de placa deste ano foi voltar a fazer o que amo, que é cozinhar, levando um pouco da minha história em forma de comida para as pessoas, após a licença-maternidade, outro gol do ano. Fico muito feliz com o que venho construindo no Bistrô das Artes, que está inserido no Centro Histórico, um dos bairros mais queridos da cidade" - KARINE POGGIO - BISTRÔ DAS ARTES

Karine Poggio assumiu a cozinha do Bistrô das Artes

Renovação para uns, novos desafios para outros. A chef Karine Poggio, que durante anos esteve à frente do Coentro, na Barra, já estava comandando o Coffeetown quando recebeu o convite das donas da marca, as empresárias Renata Sampaio e Mariane França, para criar o cardápio e assumir a cozinha do Bistrô das Artes, no Carmo. “Foi um desafio grande que vem dando certo”, conta.



"Nosso gol de placa foi abrir um restaurante italiano ao tempo em que cumpríamos pagamentos de empréstimos assumidos na pandemia" - FABRICIO LEMOS E LISIANE AROUCA( ORI, ORIGEM, OMI, GEM BAR E SEGRETTO)

Fabricio Lemos e Lisiane Arouca abriram o italiano Segretto

Gol de placa duplo quem marcou também foi o casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que realizaram o sonho de abrir mais uma casa: o charmoso Segretto, que está com reservas esgotadas até meados de janeiro do próximo ano, e a entrada do seu primeiro restaurante, o Origem, no 52º lugar no ranking dos melhores restaurantes da América Latina.

Vinicius Figueira inaugurou o Vini Mar este ano

Sonho realizado para o chef Ricardo Silva foi introduzir o menu executivo que é servido de segunda a sexta-feira no horário do almoço no restaurante Carvão. “Isso me permitiu criar um menu novo a cada duas semanas, o que é uma realização para qualquer chef”, explica. Pois é, o que faltou de entusiasmo em nossos atletas, sobrou nos chefs.

Vini Figueira, por exemplo, que é campeão no segmento de bufês, chef e empresário de bom desempenho à frente do Vini Figueira Gastronomia, fez mais um gol de placa em 2022: a abertura do Vini Mar, no mesmo Rio Vermelho onde já comandava a primeira casa.



"Abrir um restaurante especializado em frutos do mar que desde o começo ganhou o carinho do público foi, sem dúvida, nosso gol de placa em 2022" - VINICIUS FIGUEIRA - VINI MAR

E é no mesmo bairro onde o casal de chefs Kafe e Dante Bassi acertou a trave com louvor. O Manga, casa comandada por eles, foi eleito o Melhor do Nordeste pela revista especializada Prazeres da Mesa.

Kafe e Dante Bassi emplacaram o Manga no ranking do melhor do Nordeste

"Nosso gol de placa foi o prêmio de melhor restaurante do Nordeste. Foi uma linda surpresa que ajudou muito na projeção do restaurante" - KAFE E DANTE BASSI (MANGA)

Priscilla Diniz inaugurou sua fábrica de produção





Priscilla Diniz, que comanda uma rede de confeitarias de sucesso ao lado do irmão Alberto Diniz, a Priscilla Diniz Confeitaria, cravou o maior dos gols: construiu a fábrica dos sonhos, passando de uma área de produção e distribuição de 100 para 600 metros. “Foi um sonho realizado, um verdadeiro gol de placa”, celebra Alberto Diniz.



"Nosso gol de placa em 2022 foi a abertura da nossa “fábrica de sonhos”, ampliando nossa capacidade de produção e distribuição dos nossos produtos" - PRISCILLA DINIZ - CONFEITARIA PRISCILLA DINIZ

Implantar na capital baiana a filial do bem sucedido Jiló de Itacaré foi o grande feito do chef Ícaro Silva no ano que está acabando. “O Jiló em Salvador é mais do que um gol de placa, um pênalti arriscado que o árbitro validou! Era um sonho antigo trazer a marca pra Salvador, expandindo o trabalho que fazemos há 7 anos em Itacaré”, festeja o chef.

Ícaro Rosa emplacou uma filial do Jiló de Itacaré em Salvador

A próxima Copa do Mundo será somente em 2026 mas até lá nossos atletas da gastronomia estarão driblando dificuldades e apostando no segmento que abraçaram e que só faz crescer. Que muitos outros gols de placa sejam feitos por estes criadores até o mundial do México.