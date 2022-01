Em formato virtual, espetáculo 'Vovô' fala da relação familiar entre avô e neto

Espetáculo “Vovô", que faz um resgate da memória íntima e ancestral da relação familiar, rememorando o lugar de onde viemos e novos caminhos que vamos trilhar, apresenta sua nova temporada, aos sábados e domingos de fevereiro, dias 12, 13, 19 e 20, sempre às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Pé de Erê Produções.

Idealizada e produzida durante a pandemia, em formato virtual (dentro de casa), a dramaturgia dialoga com a comunidade negra sobre a figura do avô na relação familiar, apontando para o distanciamento nas relações e para as barreiras existentes na ligação entre o neto e avô. Atores em cena, Pedro Zaki e Rafa Martins, trazem memórias de suas vivências através de pequenos solos, nos quais dialogam com seus avós sobre os seus comportamentos e escolhas. O espetáculo tem direção de Leno Sacramento, artista do Bando de Teatro Olodum.

Vovô é também uma forma dos atores manterem seus processos de criação, adaptações e pesquisa de novas maneiras de fazer teatro, para além do palco, levando em consideração suas realidades socioeconômicas.

A ideia de fazer teatro dentro de casa proporciona ao espectador uma experiência inusitada, que passeia pelos detalhes do ambiente possibilitando interação online nada obstante entre a apresentação, o recinto e o público.

Com realização da Pé de Erê Produções, a direção artística de Leno Sacramento; atuação e texto de Pedro Zaki e Rafa Martins; coordenação de produção de Rafa Martins; produção executiva e assessoria de imprensa de Juliana Sousa; técnica virtual Raquel Rocha; identidade visual e designer Luíza Senna; fotografias de Leonardo Araújo.

Esse projeto foi contemplado pelo Prêmio Riachão – Projetos de Pequeno Porte, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.