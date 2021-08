Em Free Guy, Ryan Reynolds é um personagem de game que ganha vida

Ryan Reynolds (Deadpool) vive um simples bancário no filme Free Guy: Assumindo o Controle. Ele se queixa de sua vida monótona até o dia em que descobre que é um personagem de videogame interativo e que o poder de salvar o mundo está em suas mãos.

Além disso, Guy - este é nome do protagonista - está disposto a conquistar sua paixão, que é, na verdade o avatar de uma jogadora conhecido como Molotov Girl. O amor surgiu depois que ele ouviu a moça cantarolar Fantasy, sucesso de 1995 na voz de Mariah Carey. Se quiser ouvir esta e outras canções do filme - como Cheek to Cheek, na voz de Fred Astaire -, corra para o Spotify, pois a trilha já está lá.

A atriz Jodie Comer, da série Killing Eve, interpreta duas personagens: Molotov Girl e também a programadora Millie, que controla a sua versão virtual, por quem Guy é apaixonado. No game, ela é uma motociclista britânica forte e misteriosa, que usa botas de couro até o joelho.

E, claro, o filme tem que ter o vilão que quer atrapalhar tudo, inclusive o amor dos dois: Antwan é o magnata ganancioso por trás de Free City, o jogo onde Guy vive e que tem sido financeiramente muito lucrativo para a empresa Soonami, que pertence ao vilão. Barulhento, grosseiro, desagradável e narcisista, Antwan está se preparando para o lançamento de Free City 2.

A direção é de Shawn Levy, o mesmo da divertida trilogia Uma Noite no Museu e de alguns episódios da cultuada série Stranger Things. Portanto, o clima de fantasia é com ele mesmo, o que promete, no mpinimo, um entretenimento de qualidade. O diretor e Reynolds gostaram tanto de trabalhar juntos que, logo em seguida, emplacaram outro filme, que já está pronto e deve estrear em breve: a aventura The Adam Project.

Reynolds que é também produtor do filme, falou sobre o interesse que tinha em trabalhar com Levy: "Fazia anos que o Shawn e eu queríamos trabalhar juntos. Sou fã dele, não só como artista, mas também como pessoa. Acho que ele viu na história as mesmas coisas que eu. Sinto falta das narrativas sobre desejos realizados, e o Shawn viu isso de forma semelhante a mim”.