Em grande fase, West Ham bate Tottenham no Campeonato Inglês

Em grande fase na temporada, o West Ham se impôs em casa e derrotou o Tottenham por 2x1 neste domingo (21), em duelo da 25ª rodada da Campeonato Inglês. Os anfitriões conquistaram a vitória com gols de Michail Antonio e Jessi Lingard e entraram no grupo dos quatro primeiros colocados. O brasileiro Lucas Moura fez o único tento dos visitantes.

Com apenas uma derrota nos últimos 11 jogos, o West Ham, impulsionado pelos ótimos resultados consecutivos, ultrapassou o Chelsea e subiu para o quarto lugar, com 45 pontos, a um do Leicester e do Manchester United, terceiro e segundo colocados, respectivamente. Está, portanto, na área de classificação à Liga dos Campeões.

O Tottenham, por sua vez, amargou a quinta derrota nos últimos seis confrontos na Premier League, e estacionou na nona colocação, com 36 pontos, muito distante dos líderes e da zona de classificação às ligas europeias. Os resultados ruins em sequência deixam o técnico José Mourinho pressionado.

No Estádio Olímpico de Londres, o West Ham abriu o placar aos cinco minutos com Michail Antonio. Ele recebeu cruzamento da direita e, livre na pequena área, finalizou para a defesa do goleiro. Na sobra, apareceu novamente para marcar. Foi o quinto gol do atacante no Tottenham, sua vítima preferida na liga inglesa.

Com dificuldades na criação do jogo ofensivo e com apenas um arremate no gol, de Harry Kane, nos primeiros 45 minutos, José Mourinho fez duas alterações no intervalo, com Gareth Bale e Matt Doherty nas vagas respectivamente de Erik Lamela e Japhet Tanganga.

No entanto, a equipe do técnico David Moyes manteve o ritmo e ampliou a vantagem aos dois minutos da etapa final. Em bela trama coletiva, Pablo Fornals colocou Lingard à frente de Lloris O ex-atacante do Manchester United concluiu com força, de esquerda, e não perdoou.

Os visitantes reduziram a desvantagem 19 minutos, com Lucas Moura. O meia-atacante brasileiro, baixinho, subiu mais alto que a zaga na primeira trave e mandou de cabeça para as redes após escanteio batido por Bale. O golo teve de passar pelo escrutínio do VAR, depois do árbitro Craig Pawson ter anulado inicialmente a jogada.

A equipe de José Mourinho tentou de tudo ainda para sair de campo ao menos com um ponto, criou diversas chances de gol, mas falhou nas finalizações. No total, foram 20 chutes, sendo quatro deles a gol, e duas na trave, a última concluída pelo sul-coreano Son, já nos acréscimos.