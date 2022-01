Em homenagem a Oxum, Naiara Negreiros lança novo clipe gravado na Chapada

A cantora baiana Naiara Negreiros lançou, na sexta-feira (31), último dia do ano, o clipe da música ‘Dona do Ouro’, em seu canal no Youtube (assista abaixo). Na obra, a artista faz uma homenagem a Oxum e enaltece a vitalidade das águas, sua beleza, sua força que impõe respeito e limite e nos convida a uma reflexão sobre a importância de olharmos para a natureza com mais amor.

O clipe foi gravado em cenários da Chapada Diamantina, e celebra também o primeiro encontro da artista com a Cachoeira do Buracão, um dos lugares mais belos da região, e que despertou nela o desejo de compartilhar o seu sagrado com o público e o sentimento de conectar pessoas à sua volta, que ainda não tinham se encontrado em um trabalho musical.

A música, que estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do próximo dia 5 de janeiro, foi composta por Duarte Velloso e gravada nos estúdios DuarteStudio e Makweto57. A obra marca o encontro da voz da artista com a percuteria e percussão de Lucas Maciel, os arranjos, baixo, guitarra e violão de Duarte Velloso, a flauta de Kiko Souza, e a direção vocal e vocais de Angela Velloso, que resultou numa explosão de sensações e sintonia que a música proporciona.

O clipe, que teve roteiro escrito pela própria artista, em parceria com João Dude, Samia Trindade e Bianca Rocha, promete encantar o público com as maravilhas da Chapada Diamantina, através de imagens exuberantes das cachoeiras e encantos da natureza localizados no município de Ibicoara, com registros deslumbrantes do vídeo maker Joabe Soares, que mora na região.

Figurinha conhecida em bares, teatros e eventos da capital e do interior da Bahia, Naiara Negreiros está no cenário da música independente há 19 anos e segue a filosofia de vida Candomblé da Nação Ketu.

“Eu sou de candomblé com muito orgulho, nesse difícil e desafiador ano de 2021 que foi regido por Oxum, aquela que nos ensina a escolher as lutas necessárias, o acolhimento, o afeto, o compartilhar, o respeito às nossas crianças, a natureza mostrou seu poder, sua indignação diante dos maus tratos do ser humano para com ela; não se trata de castigo, e sim de aprendizados. A natureza clama por nossa preservação e amor. Ela vai nos dar o que oferecemos. Esse clipe enaltece a força e a energia de Oxum e da natureza como todo. Sem ela não existe vida”, comentou a artista, sobre a inspiração para o novo trabalho.

O trabalho foi amplamente aprovado por Nitorê Akadã, filha de Oxum e Yalorixá de Naiara. “Naiara encontrou Osun na beira do rio, se banhou, silenciou e deixou ser tocada pela energia da bela Deusa de Osogbo, mãe e protetora das crianças, segundo a liturgia candomblecista é Osun que toma conta de todos os seres humanos, até que eles fazem 7 anos, por isso dizemos que todos nós somos filhos dessa grande mãe”, afirma a Yalorixá.

“Ela é cantora advogada-militante-revolucionária, mãe de Maria Catarina, 13 anos, e Pipoca, Abiã do Ilé Asé Ìyá Omí Nilá. Advoga a favor do feminino, trabalhou durante anos com violência doméstica, auxiliando outras mulheres e suas crias a se livrar do ciclo de horror imposto por seus algozes”, conclui Nitorê Akadã.

Confira o clipe de música ‘Dona do Ouro’.

