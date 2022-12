Em jogaço, Argentina bate Holanda nos pênaltis e avança para semi

Em um jogo digno de mata-mata de Copa do Mundo, a Argentina bateu a Holanda na disputa de pênaltis e garantiu vaga na semifinal do Mundial do Catar. O placar de 2x0 para a Argentina que parecia estar consolidado até os 40 minutos da etapa final foi mudado nos minutos finais com duas bolas na rede dos holandeses. O jogo seguiu pegado na prorrogação e só teve um desfecho nas penalidades, que terminaram 4x3 para os argentinos.

Quem abriu o placar para os hermanos foi o lateral Montiel, que se infiltrou bem na zaga Laranja depois de um lindo passe de Lionel Messi na entrada da área. O camisa 10 mostrou que essa, de fato, é a maior Copa de sua brilhante carreira e fez o segundo de pênalti.

E se o gol saiu de forma simples, em uma batida segura de Messi no canto, ele representou muito para a carreira do argentino. Com 10 gols, Lionel se tornou, ao lado de Batistuta, o maior artilheiro da história da seleção argentina em Copas do Mundo. Nas penalidades, mostrou muita classe e também marcou seu gol.

Por outro lado, se a torcida argentina imaginou que os dois gols de vantagem seriam sinônimo de tranquilidade no mata-mata, a história em campo se mostrou bem diferente. A Holanda se atirou ao ataque e, mesmo tendo dificuldades de criar chances claras ao longo do jogo, concentrou nos últimos 15 minutos a emoção do empate.

Com 10 minutos de acréscimos determinados pelo árbitro Antonio Mateu Lahoz, o primeiro tento holandês saiu a cinco minutos do fim do tempo normal, enquanto segundo saiu no décimo minuto de acréscimo. E foi um belo gol. Na cobrança de falta bem próxima a área, Berghuis rolou a bola lentamente com um passe e Weghorst dominou, girou e bateu para a rede.

O empate que poderia abalar a confiança dos argentinos não apareceu na prática e a prorrogação seguiu com o empate no placar, forçando as penalidades.

Logo de cara, os argentinos converteram e holandeses pararam em Emiliano Martínez. O goleiro defendeu as batidas de Van Dijk e Berghuis. Enzo Fernández ainda desperdiçou para os alvicelestes, mas nada que atrapalhasse a festa no fim com a confirmação da classificação após a cobrança de Lautaro Martínez.

A Argentina enfrentará a Croácia, que eliminou o Brasil também nesta sexta-feira (9). O duelo, que aconteceu na fase de grupos de 2018, será na próxima terça-feira (13), às 16h.