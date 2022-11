Em jogão, Camarões e Sérvia empatam na Copa: 3x3

Quem achou que não veria emoção no duelo entre os dois coadjuvantes do Grupo G da Copa do Mundo se enganou. A partida entre Camarões e Sérvia esbanjou adrenalina e fez a galera da arquibancada soltar o grito de gol seis vezes. No placar, um 3x3 repleto de lances interessantes no estádio Al Janoub.

A equipe africana saiu na frente. Castelletto, Aboubakar e Choupo-Moting anotaram os gols de Camarões. Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic marcaram para a Sérvia.

Apesar de ter aberto o placar, Camarões cedeu a virada. Os sérvios chegaram a botar 3x1 no marcador. Até que Aboubakar resolveu assinar uma pintura aos 28 minutos da etapa final. Ele aproveitou lançamento, passou pelo defensor e deu uma cavadinha pra encobrir o goleiro rival.

A comemoração só pôde ser completa após o VAR validar o tento, pois a arbitragem havia marcado impedimento. O golaço deu um gás extra a Camarões, que definiu o placar dois minutos depois, quando Choupo-Moting deu números finais ao confronto: 3x3.

Como tinham perdido seus jogos de estreia, o empate complicou a situação das seleções no Grupo G. Cada uma soma apenas um ponto, mas ainda têm chance de classificação.

O empate dos adversários de chave foi bom para a Seleção Brasileira, que garantirá a vaga nas oitavas de final antecipadamente caso vença a Suíça na tarde desta segunda-feira (28).

Camarões e Sérvia voltam a campo na sexta-feira (2), às 16h. A seleção africana enfrenta o Brasil, no estádio Lusail. A equipe europeia joga contra a Suíça, no estádio 974.