Em jogo apático, Vitória só empata com o Remo na Série B: 0x0

Faltaram inspiração, iniciativa e principalmente criatividade. Na tarde desta quarta-feira (16), o Vitória deixou muito a desejar diante do Remo e empatou sem gols no estádio Baenão, em Belém. O jogo foi válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o rubro-negro se manteve na 14ª colocação, agora com três pontos somados. Já a equipe paraense subiu três posições e está em 9º lugar, com cinco pontos. As posições podem sofrer alteração, já que ainda há jogos a serem disputados até o fechamento da rodada.

Esse foi o terceiro empate do Vitória na Série B, o segundo sob o comando de Ramon Menezes, que também lamentou o 0x0 com o Operário, só que no Barradão. Antes, quando ainda era treinado por Rodrigo Chagas, o Leão já havia deixado o gramado com igualdade no placar contra o Guarani (1x1), na estreia do torneio, e perdido para o Náutico (1x0).

Sem ânimo

O Vitória imprimiu pouca velocidade e deixou muito a desejar em criação na etapa inicial. O rubro-negro até teve mais posse de bola, mas foi o adversário quem fez as principais investidas e protagonizou as melhores oportunidades. A primeira delas foi com Rafinha, após vacilo de Gabriel Inocêncio, e o chute foi para fora.

A única chance clara do Vitória no primeiro tempo saiu dos pés de Samuel, aos 18 minutos. O centroavante aproveitou a sobra de bola de Soares, bateu de fora da área e viu o goleiro Vinícius se esticar pra evitar que a redonda entrasse no cantinho.

O Remo voltou a incomodar com Jefferson, que avançou em velocidade e mandou para fora. Pouco depois, Renan Gorne fez o mesmo. Nos acréscimos, Rafinha serviu Jefferson e ele bateu para o gol; Lucas Arcanjo fez a defesa. Nada de bola na rede antes do intervalo.

No segundo tempo, o ritmo do jogo seguiu o mesmo, com poucas emoções e leve superioridade do Remo. Uma das exceções ocorreu aos seis minutos, quando o Vitória investiu contra a meta rival. Pablo Siles lançou Guilherme Santos, e o chute do atacante parou no goleiro Vinícius.

O Remo tentou com Jefferson, que driblou a defesa e chutou em cima de Lucas Arcanjo. A melhor chance do Remo foi aos 30 minutos, quando Lucas Siqueira acertou a trave. Eduardo e Dinei esboçaram chances para o Vitória, mas bateram mal. Aos 45, Guilherme Santos acertou a pontaria e mandou no cantinho, mas o goleiro Vinícius garantiu o empate sem gols no Baenão.

O Leão volta a campo sábado (19), às 19h, quando recebe o Brusque, no Barradão, pela 5ª rodada.





FICHA TÉCNICA

Remo 0x0 Vitória - 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen (Kevem) e Igor Fernandes; Anderson Uchoa (Vinícius Kiss), Lucas Siqueira e Rafinha (Felipe Gedoz); Jefferson, Renan Gorne (Edson Cariús) e Dioguinho (Gabriel Lima). Técnico: Paulo Bonamigo.

Vitória: Lucas Arcanjo, Gabriel Inocêncio (Cedric), Marcelo Alves, Wallace, Mateus Moraes (Eduardo) e Roberto (Pedrinho); Gabriel Bispo, Pablo Siles e Soares; David (Guilherme Santos) e Samuel (Dinei). Técnico: Ramon Menezes.



Estádio: Baenão, em Belém

Cartão amarelo: Anderson Uchoa e Rafael Jansen

Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalves Paludo, auxiliado por Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thiago Gomes Magalhães (trio do Rio de Janeiro).