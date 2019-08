Em jogo atrasado por abelhas, Inter bate Fortaleza: 1x0

Em um duelo marcado por um enxame de abelhas que atrasou o seu início, o Internacional venceu o Fortaleza por 1x0, neste sábado (17), na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo obtido na capital cearense, o time gaúcho quebrou jejum de um ano sem vencer fora de casa pela competição nacional. A última vez que havia obtido uma vitória como visitante foi em 22 de agosto do ano passado, quando bateu o Bahia por 1x0 em Salvador.



A partida começou com 19 minutos de atraso, pois um enxame de abelhas se instalou em uma das bandeiras de escanteio do estádio em Fortaleza. Os funcionários da Arena Castelão usaram extintor e até água para afastá-las, mas o problema só foi resolvido quando retiraram o mastro inteiro do local.



Com o resultado positivo, o Internacional assumiu a sexta posição, com 24 pontos ganhos. Pode perder o posto, porém, se o São Paulo, que possui a mesma pontuação da equipe gaúcha, ao menos empatar com o Ceará neste domingo, no Morumbi, no complemento desta 15ª rodada. O Fortaleza, por sua vez, permaneceu com 17 pontos na segunda metade da tabela.



O confronto deste sábado marcou a estreia de Zé Ricardo no comando do Fortaleza. Ele assumiu o lugar de Rogério Ceni, que pediu demissão do clube cearense para assumir o Cruzeiro - o clube mineiro contratou o ex-goleiro como substituto de Mano Menezes. Este último deixou o cargo após derrota sofrida justamente diante do Inter, no Mineirão, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil.



Atuando em casa, o time cearense criou as melhores oportunidades ofensivas do primeiro tempo, mas em duas delas parou em Danilo Fernandes, que foi um dos destaques do jogo, com grandes defesas Aos 21 minutos, Romarinho chutou em cima de Rithely e na sobra Mariano Vásquez finalizou forte para ótima intervenção do goleiro colorado.



No final do primeiro tempo, o camisa 1 do Internacional novamente trabalhou de maneira decisiva. Aos 44, Edinho tabelou com Wellington Paulista e chutou rasteiro e cruzado. Danilo defendeu, com os pés, segurou o empate sem gols antes do intervalo.



No segundo tempo a equipe gaúcha melhorou em campo e pressionou o Fortaleza em busca do primeiro gol. E ele saiu aos 20 minutos. Guilherme Parede invadiu a área e chutou cruzado. Felipe Alves espalmou e no rebote Wellington Silva finalizou no alto, sem chances de defesa.



A situação dos anfitriões ficou ainda mais complicada depois que Bruno Melo foi expulso por desviar bola com a mão em cobrança de escanteio. Com um homem a mais, o time dirigido por Odair Hellmann segurou o resultado até o apito final.



O Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (25) para enfrentar o Santos, às 16h, na Vila Belmiro. No mesmo dia e horário, o Inter visitará o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. Antes, porém, os gaúchos jogarão na quarta-feira (21), contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.