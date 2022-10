Em jogo com 7 gols, Náutico bate Tombense na Série B

O Náutico quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Tombense por 4 a 3, na noite desta terça-feira, pela 33ª rodada. De quebra, ainda segue vivo na luta contra o rebaixamento, apesar de depender de um milagre para permanecer na divisão.



Com o resultado, o Náutico chegou aos 30 pontos, ainda na lanterna da competição. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Novorizontino, com 37. O Tombense, por sua vez, acabou ficando na 12ª posição, com 43.



Os times começaram o jogo no ataque, focando em único objetivo: o gol. O Tombense acertou um "gancho" no rival aos dez minutos, quando Kleiton recebeu da direita e cabeceou para o fundo das redes. No entanto, o Náutico não "caiu", pelo contrário, acordou na partida e saiu em busca do empate.



Aos 16 minutos, Souza deixou com Everton Brito, que cruzou de carrinho. Wellington apareceu como elemento surpresa, dentro da área, e testou firme para deixar tudo igual. Após o gol, o Náutico bombardeou o adversário e virou aos 30. Jean Carlos cruzou e Victor Ferraz deu um leve desvio: 2 a 1.



Demorou, mas o Tombense conseguiu digerir o golpe e resolveu responder, mas o Náutico continuou aproveitando melhor as oportunidades. Aos 41 minutos, após saída errada do clube mineiro, Julio soltou a bomba. Felipe Garcia espalmou, e Everton Brito marcou.



O primeiro tempo alucinante não foi repetido na segunda etapa. O Náutico optou por tentar administrar a vantagem, enquanto o Tombense encontrou dificuldade para encontrar espaços e só conseguiu furar o bloqueio adversário aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio, Igor Henrique desviou para recolocar a equipe mineira no jogo.



E quem disse que não teria emoção na etapa final? O Tombense foi com tudo para o ataque e viu a arbitragem marcar pênalti após toque de mão de João Paulo. Aos 27 minutos, Jean Carlos deslocou o goleiro Jean e empatou.



Quando tudo indicava mais um tropeço do Náutico, o time pernambucano mostrou que ainda pode surpreender na reta final. Aos 34 minutos, Jean Carlos aproveitou a sobra, após bola escorada pela defesa do Tombense, e acertou um lindo chute para fazer 4 a 3.



Após o gol, o Náutico se fechou por completo e apagou o ímpeto do Tombense. Bruno Pivette ainda tentou mexer, colocar o time na frente, mas o clube mineiro não conseguiu impedir a derrota nesta terça-feira.



O Náutico volta a campo frente ao Criciúma na sexta-feira, às 19h, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). No sábado, às 18h30, o Tombense recebe o CRB, no Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).