Em jogo com dois feitos inéditos, Irã vence o País de Gales

O jogo de abertura da segunda rodada da Copa do Mundo do Catar ficou marcada por uma vitória gigante do Irã pra cima do País de Gales. Com um jogador a mais a partir dos 40 minutos do etapa final, o país asiático anotou dois gols nos acréscimos e festejou muito na manhã desta sexta-feira (25), no estádio Ahmad Bin Ali.

Após colocar duas bolas na trave, o Irã abriu o marcador aos 52 minutos, com Cheshmi. Aos 55, Rezaeian ampliou e deu números finais ao confronto: 2x0. Goleiro reserva de País de Gales, Ward foi o responsável por buscar as bolas no fundo da rede. O titular, Hennessey, havia levado cartão vermelho por falta dura em Taremi. Foi a primeira expulsão desta edição do Mundial.

Outro feito inédito no Catar foi escrito por Cheshmi, que marcou o primeiro gol de fora da área do torneio. Já Gareth Bale, astro do País de Gales, teve atuação apagada. Com apenas um ponto e -2 de saldo, a seleção europeia é a lanterna do Grupo B e não depende mais apenas das próprias forças para se classificar.

Já a situação do Irã é bastante promissora. O time comandado pelo treinador português Carlos Queiroz tem três pontos, está na segunda colocação e pode assegurar uma classificação inédita até com um empate na rodada derradeira da fase de grupos caso a Inglaterra conquiste uma das vagas antecipadamente diante dos Estados Unidos nesta sexta-feira. O confronto é às 16h.

Depois de ser goleado pela Inglaterra por 6x2 na estreia, o Irã vai fechar a participação na fase de grupos na próxima terça-feira (29), às 16h, contra os Estados Unidos, no estádio Al Thumama. Já o Páis de Gales, que empatou em 1x1 com a equipe norte-americana no primeiro jogo, vai encarar a Inglaterra, no mesmo dia e horário, só que no estádio Ahmad Bin Ali.