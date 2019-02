Em jogo com duas viradas, City bate Schalke na Alemanha

O Manchester City buscou uma improvável virada sobre o Schalke 04 nesta quarta-feira (20) para encaminhar vaga às quartas de final da Liga dos Campeões. Em Gelsenkirchen, a equipe perdia por 2x1 e tinha desvantagem numérica a menos de dez minutos para o fim, mas contou com a qualidade de Sané e Sterling para arrancar o triunfo por 3 x2 e colocar um pé na próxima fase.



Foi um duelo de decisões confusas da arbitragem e participações do VAR. O City começou melhor, abriu o placar e chegou a ser displicente em alguns ataques, mas viu o ex-atleticano Otamendi e o brasileiro Fernandinho cometerem pênaltis, que Bentaleb cobrou para virar o placar. O zagueiro argentino ainda foi expulso na etapa final, mas Sané e Sterling apareceram para evitar que ele e o volante da seleção de Tite se tornassem "vilões".



O começo do jogo em nada indicava o cenário que se apresentaria. Como era esperado, o City envolveu o adversário e perdeu boa chance com Agüero, aos seis minutos. Aos 18, o goleiro Fahrmann errou na saída de bola, David Silva se antecipou ao zagueiro Sané e rolou para o próprio Agüero marcar. O Schalke reclamou demais de falta no início da jogada, o VAR chegou a analisar o lance, mas o gol foi confirmado.



Aos 23, a marcação por pressão funcionou novamente, o City arrancou em três contra dois no contra-ataque e Sterling exagerou no preciosismo, desperdiçando ótima chance. O lance mudou totalmente o panorama da partida, porque o Schalke cresceu e viraria o confronto ainda no primeiro tempo.



Com nova postura, o time alemão foi premiado aos 32 minutos, em nova polêmica. Caligiuri tentou a finalização de fora da área e a bola tocou no braço de Otamendi. Após intervenção do VAR e paralisação de cinco minutos, o árbitro marcou pênalti e Bentaleb empatou. Somente oito minutos depois, novo pênalti, desta vez de Fernandinho em Sané. Bentaleb, de novo, foi para a cobrança e virou.



Assustado, o City voltou para o segundo tempo disposto a reagir e perdeu boas chances com De Bruyne e Agüero. Quando o time inglês apertava em busca do empate, Otamendi apareceu negativamente mais uma vez. Aos 22 minutos, Burgstaller recebeu pela direita e fez o pivô. O argentino o calçou por baixo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.



Com um a mais, o Schalke chegou a ter a chance do terceiro e parecia ter o controle do jogo. Mas aos 39, Sané acertou cobrança perfeita de falta, da intermediária, e marcou contra seu ex-time. O resultado já era bom para os ingleses, e ficaria melhor ainda aos 44, quando o esperto Sterling ganhou no corpo do zagueiro e finalizou na saída do goleiro para virar.



O apito final trouxe o silêncio absoluto da fanática torcida em Gelsenkirchen. Melhor para o City, que pode até perder por 2x1 ou 1x0 na volta, em casa, dia 12 de março, que estará nas quartas da Liga dos Campeões pela terceira vez nos últimos quatro anos.

Mais VAR

Em uma noite de duelos no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, o Atlético de Madrid levou a melhor sobre a Juventus e o VAR com a vitória por 2x0 na partida de ida das oitavas de final da Liga. Assim, leva uma boa vantagem para o confronto da volta, marcado para o dia 12 de março, no Juventus Stadium, em Turim, na Itália, para passar às quartas.

O jogo na capital espanhola envolveu vários duelos particulares. Foi do Atlético de Madrid contra a Juventus, dois clubes atrás do título que não veio em finais recentes; dos craques Griezmann, campeão do mundo pela França, contra Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo por cinco vezes; da torcida do Atlético de Madrid contra o atacante português, vaiado a todo momento por ser ídolo do rival Real Madrid; e, principalmente, do Atlético de Madrid contra o VAR.

O árbitro de vídeo, novidade na Liga dos Campeões a partir das oitavas de final, foi utilizado três vezes na partida desta quarta-feira pelo alemão Felix Zwayer. No primeiro tempo, um pênalti para o Atlético de Madrid foi marcado, mas a revisão da jogada mostrou que o atacante Diego Costa foi derrubado fora da área. Na segunda etapa, Morata fez o gol de cabeça, aos 25 minutos, só que novamente o time espanhol "perdeu" para o VAR, que flagrou um empurrão do atacante em Chiellini na conclusão para as redes.

Na terceira interferência do VAR, desta vez sem a consulta do árbitro ao monitor no lado de fora do gramado, o gol valeu. Aos 32 minutos, depois da cobrança de escanteio pela esquerda, a bola ficou viva na área da Juventus e o zagueiro Giménez chutou de direita para abrir o placar. Os jogadores da Juventus reclamaram de um toque do uruguaio no rosto de Bonucci, mas nada de irregular foi marcado.

O gol aumentou ainda mais o clima de euforia no Wanda Metropolitano. A Juventus nada conseguia fazer para conter o ímpeto espanhol, que ampliou a vantagem cinco minutos depois. Em mais uma bola alçada na área, a defesa italiana afastou mal e o outro zagueiro uruguaio do Atlético de Madri, Diego Godín, chutou meio desequilibrado, contando com um leve desvio de Cristiano Ronaldo para tirar o goleiro Szczesny da jogada e sair para a comemoração no meio da torcida.

No desespero, a Juventus foi ao ataque de qualquer forma para tentar diminuir o prejuízo. Teve uma grande chance nos minutos finais com o meia Bernadeschi, mas aí apareceu o goleiro Oblak para fazer uma grande defesa e garantir os 2x0 no placar.

No dia 12 de março, na volta, a Juventus precisará ganhar de três ou mais gols de diferença para se classificar. Um gol do Atlético de Madrid deixará os italianos em situação mais complicada, pois não poderá vencer por dois de vantagem. Um novo 2x0, para o time de Turim, levará a decisão da vaga para uma prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.