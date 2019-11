Em jogo de oito gols, Flamengo e Vasco empatam no Maracanã

Em duelo antecipado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Vasco na noite desta quarta-feira (13) por 4x4, no Maracanã, e ampliou a vantagem na liderança da competição. Com o resultado, o time do técnico Jorge Jesus chegou aos 78 pontos, com 11 de vantagem para o vice-líder Palmeiras.

O clássico carioca começou frenético. Mais precisamente aos 38 segundos de bola rolando. Reinier fez linda jogada individual pelo lado esquerdo do ataque e cruzou para a área. Gabigol desviou, mas foi o meia Éverton Ribeiro que chegou para balançar a rede com uma bomba.

Apesar do susto, o Vasco não se abateu e pregou uma verdadeira peça no Flamengo. Aos 33 minutos, Rossi cruzou a bola na área, Raul ajeitou de cabeça, e Marrony chegou batendo, de primeira, para empatar.

O gol da virada veio logo depois. Aos 35 minutos, Yago Pikachu invadiu a área e foi derrubado por Rodrigo Caio. Pênalti marcado e convertido com perfeição pelo próprio Pikachu, que deslocou o goleiro Diego Alves.

Só que aos 39 o Fla deixou tudo igual. Em cobrança de falta ensaiada, Gabigol tocou para Rafinha na direita e o lateral, de primeira, mandou cruzado. A bola desviou em Danilo Barcellos e morreu no fundo das redes. Assim acabou o primeiro tempo.

Mais emoção

Na volta do intervalo, o Vasco quem fez bonito. Aos 6 minutos, Pikachu deu lindo passe para Rossi na linha de fundo. O atacante cruzou para a área e Marcos Júnior só empurrou para o gol.

Em um clássico ‘louco’, o Fla voltaria a empatar. Aos 20 minutos, Bruno Henrique tabelou com Arrascaeta e, na saída de Fernando Miguel, tocou para fazer o terceiro e igualar o placar.

Aos 34, o gol da virada rubro-negra. Vitinho fez bela jogada, cruzou para Gabigol, que desviou para Bruno Henrique bater de primeira e botar o Fla na frente.

Quando tudo parecia perdido para os alvinegros, o prêmio veio aos 47 minutos do 2º tempo. Após chutão na área, Henríquez deu de cabeça para o meio, Ribamar ganhou de Rodrigo Caio pelo alto e cabeceou na saída de Diego Alves para fechar o placar em 4x4.