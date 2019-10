Em jogo fraco e violento, Atlético de Madrid só empata com Alavés

Em um jogo fraco tecnicamente e repleto de lances ríspidos, inclusive com várias faltas desleais, Alavés e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (29), em jogo válido pela 11.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os seis cartões amarelos, três para cada time, distribuídos pelo árbitro Xavier Estrada Fernandez foram pouco diante do número e agressividade das faltas (49 no total). O Alavés cometeu 23, contra 16 do Atlético.

Com o resultado, o time de Madri atingiu os 20 pontos e permanece entre os primeiros colocados, mas perdeu a chance de assumir a liderança e pode ser ultrapassado por até quatro rivais na tabela de classificação nesta 11ª rodada.

Para o Alavés, que luta para subir na segunda metade da tabela de classificação e atuou como mandante, o ponto conquistado diante dos 17.235 torcedores presentes no estádio foi bastante importante e motivo de comemoração nas arquibancadas. Agora, a equipe soma 12 e ocupa a 13ª posição. Com nove pontos e em 18º lugar, o Bétis hoje encabeça a zona de rebaixamento.

Os dois gols deste confronto saíram na etapa final. Alvaro Morata, após rápida tabela, abriu o placar para o Atlético de Madrid, ao esbanjar categoria diante do goleiro Fernando Pacheco aos 25 minutos. Porém, o Alavés conseguiu a igualdade aos 38, com um lindo chute de Lucas Perez.

No próximo sábado (2), o Atlético de Madrid volta a campo para enfrentar o Sevilla, novamente fora de casa, pela 12ª rodada do Espanhol. Já o Alavés terá pela frente o Osasuna, no domingo (3), também como visitante, no complemento desta jornada.