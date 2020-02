Em jogo sofrido, Djoko bate Thiem e leva Aberto da Austrália

Novak Djokovic mostrou, mais uma vez, que é imbatível no Aberto da Austrália. Mesmo em um dia em que variava nos momentos altos e baixos, o tenista de 32 anos conseguiu se recompor e venceu o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 2 neste domingo (2), com parciais de 6/4, 4/6, 2/6, 6/3 e 6/4.

Foram 4h de uma batalha que sagrou o 8ª título do sérvio em Melbourne, recorde entre os homens. De quebra, voltou a ser o número 1 do mundo. A taça ainda marcou o 17º título de Grand Slam na carreira do vencedor, que está perto da marca do recordista Roger Federer (com 20). Rafael Nadal tem 19.

Foi a 8ª final na Austrália de Djoko, que nunca perdeu em decisões lá. Ao longo desses anos, só uma vez precisou do 5º set (em 2012, contra Nadal). Não à toa, após a partida, declarou: “Esta é definitivamente a minha quadra favorita, o meu estádio favorito no mundo e sou abençoado por segurar esse troféu novamente”. Ainda no discurso de campeão, fez uma homenagem a Kobe Bryant, seu grande amigo, que morreu em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro.

“Algumas coisas devastadoras aconteceram nesse início de 2020: os incêndios aqui na Austrália, o acidente do meu amigo e mentor Kobe Bryant, que se foi nessa semana. Esse é um lembrete para todos, que a gente esteja junto sempre das pessoas que amamos, nossas famílias. Há coisas muito importantes na vida além do esporte”, afirmou Djokovic.

Thiem na batalha

Por muito pouco, o final da história teria sido diferente. Após vencer o primeiro set, Djoko começou a se perder no jogo e, ao mesmo tempo, via Thiem assumir o duelo para si. No segundo set, o austríaco aproveitou o sérvio jogando muito mal para empatar. E, no terceiro, o multicampeão começou perdendo quatro games seguidos. Demonstrava problemas físicos e aparentava o abalo.

Faltando apenas um set para Thiem levar seu 1º título de Grand Slam, o sérvio acordou. Voltou a lutar por todos os pontos e deixou tudo igual, levando a partida para o 5º set. O austríaco não jogou a toalha e batalhou até o fim, mas Djokovic mostrou, com autoridade, o motivo de ter se sagrado oito vezes campeão na Austrália.

O sérvio chegou aos 9.720 pontos no ranking da ATP, ultrapassando Rafael Nadal (com 9.395), que caiu nas quartas de final justamente para Thiem. Já o austríaco passou do 5º para o 4º lugar, voltando a figurar em sua melhor posição da carreira.