Em liberdade provisória, dupla é presa com carro clonado, na Palestina, em Salvador

Dois homens foram presos por agentes da Polícia Militar durante operação na localidade Bico Doce, na região conhecida como Palestina, em Valéria, nesta segunda-feira (17). A dupla, que gozava de liberdade provisória após ter passado por audiência de custódia, conduzia um veículo modelo Honda Civic Touring, de cor branco, que estava com a placa clonada. O carro havia sido roubado na sexta-feira (11).

Os homens foram conduzidos à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). “Os dois estavam realizando manobras evasivas na via e foram interceptados pelos nossos policiais. O veículo foi subtraído no bairro do Jardim Apipema”, como contou o major Carlos Emiliano, comandante da Apolo.

Os custodiados possuem passagens por receptação, porte ilegal de arma de fogo e Lei Maria da Penha.