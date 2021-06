Em live junina, Barões da Pisadinha lançam nova música

A baiana Barões da Pisadinha aproveitou a live desta sexta-feira (18) para anunciar o lançamento de uma nova música de trabalho.



“Tipo iFood” é a nova aposta da banda donas de hits que conquistaram o Brasil desde o ano passado.



Mais de 80 mil pessoas acompanharam a live do São João Bohemia que foi transmitida direto de Fortaleza-CE e também contou com a participação do forrozeiro Dorgival Dantas.



O grupo é o segundo no Brasil a conseguir emplacar duas músicas no Top 50 da parada Global do streaming de áudio Spotify.



A música "Recairei" chegou a 38ª posição e a faixa "Basta Você Me Ligar" chegou a 50ª posição. “Tipo iFood” já está disponível nas plataformas de streaming.



