Em live junina, Bell Marques anuncia criação de bloco novo para o Carnaval

Desde que Bell Marques anunciou a realização de sua live, Arraiá do Bell, foi grande a movimentação nas redes sociais. Afinal, desde os tempos do Chiclete com Banana, o São João sempre esteve presente na agenda da banda. Inclusive o Chiclete gravou um disco de forró. A partir do momento em que foram criadas as festas privadas no São João a exemplo do Forró do Lago, o Chiclete e depois Bell em carreira-solo sempre marcaram presença. Ai veio a Covid 19 e tudo mudou no mundo do show business.

A não realização do São João pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia tem um impacto muito grande em todo o Nordeste, especialmente na Bahia onde mais de 400 cidades promovem festas. Tanto pelo lado emotivo, porque é uma festa que reúne a família em torno da fogueira e das comidas e bebidas típicas, quanto pela importância que tem na economia de cidades que se preparam o ano inteiro esperando essa data. Sem falar nos forrozeiros que perderam sua única oportunidade de se apresentar e mostrar seu trabalho e ganhar um cachê.

Feito esse recorte vamos aos fatos. A Live Arraiá do Bell transmitida, neste sábado (05), direto da Quinta Portuguesa, em Salvador, foi um sucesso. O show começou às 20h07 e Bell chegou chegando. Fez um primeiro bloco com forrós cantando clássicos como Balão Dourado, Riacho do Navio, Música Alegre (você vacilou) e depois atacou com os galopes como Grito de Guerra, Menina me dá seu amor, Durvalino meu Rei. Cantou Alceu Valença Morena Tropicana, Zé Ramalho Frevo Mulher, Targino Gondim Esperando na janela, Nando Cordel Água na Boca entre outras.

Bom vendedor, falou do Cruzeiro Marítimo que vai fazer em novembro recebendo convidados como Durval Lélys, Harmonia do Samba, Saulo, É o Tchan e Rafa & Pipo Marques! E anunciou a grande novidade. No próximo Carnaval vai puxar um novo Bloco na quinta-feira: Bloco da Quinta ou B5. E confirmou que desfilará também na sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira. Sem falar nos shows dos camarotes.

Em mais de quatro horas de show, Bell em nenhum momento mostrou-se cansado. E olhe que ele já está com 69 anos,mas tem o pique de um garoto. E foi acompanhado por sua banda formada por músicos experientes e outros mais novos que dão o suporte sonoro para ele. A saber: Robson Nonato: teclado; Magninho: baixo Junior Figueiredo: guitarra;Walmar Paim: bateria; Tiago Nunes: percussão; Jaiminho Nascimento: percussão; Kiko Souza: saxofone e Sinho Cerqueira: trompete.

Conhecido como um fã incondicional de Bell, que sempre fala seu nome em todos os carnavais fora de época que ele participa, Edmundo Junior, Pinguim, alugou a casa que Bell morou em Vilas do Atlântico, para assistir a live. Em conversa com o CORREIO ele foi categórico:

“A live foi um espetáculo , Bell é um artista que faz a trilha sonora dos nossos carnavais , mas também do São João , pois canta também forró magnificamente. E nesta Live ele mesclou grandes sucessos do axé e do forró de forma que pudemos matar as saudades dessas 2 grandes festas de uma Vez só. Estou muito feliz !

Edmundo Junior mais conhecido como Pinguim reuniu amigos para curtir a live de seu ídolo ( Divulgação)

Em tempo: Bell recebeu como convidados a dupla Israel e Rodolfo e Vitor Fernandes. A anunciada participação de seus filhos Rafa e Pipo terminou não acontecendo. Pipo testou positivo para a Covid 19. Rafa, em solidariedade ao irmão resolveu não participar. Ele vai fazer o teste para saber sua situação.