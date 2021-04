Em live no Instagram, Cardi B explica por que Deus a abençoou

O nome de Cardi B foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (20) após a cantora fazer uma live em seu Instagram. Por lá, ela chamou atenção ao dizer que deus a abençoou pois ela não conseguiria ser dona de casa.

Durante a transmissão ao vivo, a cantora tentou descascar alguns legumes e se frustrou ao não conseguir. Chorando, ela admitiu que não leva jeito para tarefas domésticas, e disse entre lágrimas:

"Eu não sei ser uma boa dona de casa, tá? É por isso que Deus me abençoou e me tornou rica e famosa. Ele sabe que eu não sei ser dona de casa. Eu não nasci para ficar na cozinha. Eu nasci para contratar chefs. Esse é o meu estilo de vida", desabafou ela, toda montada e com unhas enormes.